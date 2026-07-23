Dopo Fox e Pikmin possiamo aspettarci altri cross-over nei film di Super Mario? Miyamoto risponde

Come bene saprete, all'interno di Super Mario Galaxy - Il Film appaiono sia Fox, di Star Fox, che i Pikmin. Si tratta di un cross-over inaspettato, visto che - a parte Smash Bros. - di norma Nintendo non ama "mescolare" le proprie saghe.
Possiamo considerarlo come il primo passo verso tanti altri cross-over? Una risposta è arrivata da Miyamoto.
Non date per scontati altri cross-over nei film di Super Mario
Miyamoto ha suggerito che, sebbene Fox e i Pikmin siano apparsi in Super Mario Galaxy - Il Film, questo non ha aperto le porte a innumerevoli altri cross-over nei futuri film Nintendo.
"Fondamentalmente, le IP di Nintendo seguono la regola che 'i personaggi di mondi diversi non devono incrociarsi', fatta eccezione per Smash Bros", ha detto. "Per quanto riguarda i Pikmin, abbiamo anche deciso che i loro personaggi possono apparire nel mondo di qualsiasi altro personaggio".
"In precedenza ci eravamo trattenuti su questo punto in parte perché, una volta iniziato, non c'è più fine, e anche a causa di problemi con le licenze del merchandise e altri motivi. Ma con Fox c'era una ragione valida perché apparisse in Super Mario Galaxy - Il Film, e abbiamo pensato: 'Se questo fosse un manga, non sarebbe più interessante avere questo tipo di crossover?'".
"Quindi quella decisione è stata presa piuttosto presto e, anche se abbiamo infranto le regole che avevamo seguito fino ad ora, è stata accolta sorprendentemente bene. Se però dovessero comparire personaggi come Samus, la cosa diventerebbe decisamente troppo complicata, quindi non penso si tratti semplicemente di buttare lì qualsiasi cosa a caso".
Diteci, cosa ne pensate? Preferite che i vari personaggi rimangano nei propri mondi, oppure i cross-over vi divertono? Segnaliamo anche che Miyamoto dice che almeno tre giochi Nintendo sono stati creati in relazione ai film di Mario.