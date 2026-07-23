Sonic Superstars per Xbox Series X/S costa meno di 10 €: ultime copie disponibili

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Un platform divertente

Se sei un appassionato di videogiochi platform, questo titolo è perfetto per te. Potrai utilizzare le abilità esclusive di personaggi differenti, tra cui Sonic, Tails, Amy Rose e Knucles all'interno di numerosi livelli in 2D. Inoltre, è presente la modalità cooperativa locale per un massimo di 4 giocatori, perfetta per divertirsi in compagnia.

Sonic Superstars

Nel complesso, si tratta di un'ottima iterazione della serie principale ed è un gioco ricco di livelli e contenuti. Tuttavia, la modalità battaglia lascia il tempo che trova e l'originalità dei livelli bonus è altalenante. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.