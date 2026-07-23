Miyamoto dice che almeno tre giochi Nintendo sono stati creati in relazione ai film di Mario

Il più ovvio, che verrà in mente a tutti, è il remake di Star Fox , visto che il personaggio è stato incluso in Super Mario Galaxy - Il Film. Lo sviluppatore, però, ha svelato che anche Princess Peach: Showtime e Yoshi and the Mysterious Book sono stati creati ragionando sul fatto che gli spettatori avrebbero desiderato di giocare nei panni dei personaggi apparsi nelle due pellicole.

In una intervista con la testata giapponese Famitsu, Shigeru Miyamoto - noto soprattutto in quanto creatore di Super Mario - ha raccontato che almeno tre giochi di Nintendo sono stati creati con in mente i film animati dell'idraulico italiano.

Le parole di Miyamoto sulla creazione dei tre giochi

"Non decido l'intera lineup da solo, ma a volte le decisioni vengono prese in base a esigenze specifiche", ha detto Miyamoto (tramite traduzione automatica).

"Per esempio: 'Abbiamo l'idea di includere Fox nella sceneggiatura de Il film di Super Mario Galaxy, quindi dovremmo realizzare un nuovo gioco di Star Fox'. Abbiamo iniziato la produzione del primo film di Mario (Super Mario Bros. Il Film) e di Princess Peach: Showtime circa nello stesso periodo", ha spiegato, "e abbiamo fatto discussioni del tipo 'visto che abbiamo questo gioco in cantiere, non dovremmo rendere Peach più attiva anche nel film?'".

"Abbiamo anche deciso fin da subito che Yoshi sarebbe apparso nel film di Super Mario Galaxy, quindi abbiamo avviato lo sviluppo di Yoshi and the Mysterious Book per assicurarci che ci fosse un gioco di Yoshi disponibile".

"Varia da caso a caso, ma penso che continueremo ad andare avanti mantenendo un rapporto positivo tra i nostri giochi e le altre iniziative mediatiche".

Non è sorprendente che Nintendo abbia cercato di sfruttare l'impatto dei film per vendere più giochi. Vi lasciamo infine alle nostre recensioni di Star Fox, Princess Peach: Showtime e Yoshi and the Mysterious Book.