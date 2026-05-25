Shigeru Miyamoto ha finalmente parlato del prossimo Super Mario in 3D

A diversi anni di distanza dall'uscita di Super Mario Odyssey , uscito nel primo periodo di vita sul mercato di Nintendo Switch, l'azienda nipponica, per voce di Shigeru Miyamoto , ha recentemente rotto il silenzio sul futuro della sua serie di punta. Fino a poco tempo fa, molti osservatori del settore ipotizzavano l'arrivo imminente di un nuovo capitolo in 3D, ma Nintendo ha sorpreso tutti lanciando Donkey Kong Bananza per Nintendo Switch 2 . Questa scelta ha di fatto allungato i tempi di attesa per un nuovo episodio di Super Mario, allontanandone l'uscita.

Le parole del Maestro

Il maestro, creatore di Super Mario, in occasione di un numero speciale della rivista Casa Brutus dedicato al quarantesimo anniversario di Mario, ha confermato che un seguito di Odyssey è nei piani per Nintendo Switch 2, pur senza specificare finestre di lancio o fornire dettagli di sorta.

"Con i risultati ottenuti da Super Mario Odyssey, credo che abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo dal sistema Switch", ha dichiarato Miyamoto. "Finora, abbiamo pubblicato nuovi titoli di Mario con l'avvento di ogni console; sono curioso di vedere come l'attuale team gestirà la cosa".

Le dichiarazioni di Miyamoto non permettono di capire quando potremo giocarci. Considerando che tra l'uscita di Super Mario Odyssey e quella di Donkey Kong Bananza sono trascorsi sei anni, uno scenario simile per il prossimo Mario 3D sposterebbe la data di lancio verso l'inizio del prossimo decennio, il che ci sembra un'eventualità improbabile, considerando che arriverebbe verso la parte finale del ciclo di vita di Nintendo Switch 2.