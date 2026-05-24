007 First Light mostra tutta la prima campagna in video, anticipando possibili leak

Con una mossa piuttosto particolare, IO Interactive ha deciso di rispondere ai leak che potrebbero emergere in seguito alla rottura del day one di 007 First Light pubblicando ufficialmente un video con tutta la prima missione della Campagna.

A quanto pare, alcune copie di 007 First Light sono già in circolazione prima della data di uscita ufficiale fissata per il 27 maggio, cosa che potrebbe portare presto a leak e spoiler sui contenuti della storia, ovviamente, e per cui vi invitiamo a fare attenzione a possibili anticipazioni.

Con una mossa un po' inusuale, la stessa IO Interactive ha allora deciso di anticipare possibili spoiler... spoilerando a sua volta l'intera prima missione della Campagna, rendendo ufficiale quantomeno l'anticipazione di questa prima parte del gioco.