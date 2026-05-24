007 First Light mostra tutta la prima campagna in video, anticipando possibili leak

Con una mossa piuttosto particolare, IO Interactive ha deciso di rispondere ai leak che potrebbero emergere in seguito alla rottura del day one di 007 First Light pubblicando ufficialmente un video con tutta la prima missione della Campagna.
A quanto pare, alcune copie di 007 First Light sono già in circolazione prima della data di uscita ufficiale fissata per il 27 maggio, cosa che potrebbe portare presto a leak e spoiler sui contenuti della storia, ovviamente, e per cui vi invitiamo a fare attenzione a possibili anticipazioni.
Con una mossa un po' inusuale, la stessa IO Interactive ha allora deciso di anticipare possibili spoiler... spoilerando a sua volta l'intera prima missione della Campagna, rendendo ufficiale quantomeno l'anticipazione di questa prima parte del gioco.
L'inizio di 007
Il video riportato qui sotto mostra dunque i primi 13 minuti di gameplay per 007 First Light, corrispondenti sostanzialmente all'avvio della Campagna del gioco, consentendo di vedere qualcosa dell'inizio della storia.
Non che l'iniziativa in questione abbia probabilmente grande effetto nel mitigare i probabili spoiler che emergeranno ovunque prima del lancio del gioco, ma se non altro gli sviluppatori sono stati tra i primi a mostrare l'inizio della storia in una maniera in qualche modo ufficiale.
Per il resto, abbiamo visto date e orari di sblocco e accesso anticipato per 007 First Light, che ha peraltro introdotto Denuvo alla versione PC a pochi giorni dal lancio.
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