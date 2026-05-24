Take-Two ha in programma 29 giochi entro il 2029, di cui 6 remake o remaster

Con la pubblicazione dei risultati finanziari, Take-Two ha anche stilato un ricco piano per i prossimi anni, prevedendo il lancio di ben 29 giochi entro l'anno fiscale 2028/2029, di cui 6 tra remake e remaster, oltre a seguiti e nuove proprietà intellettuali.
Ovviamente, il fiore all'occhiello sarà GTA 6, la cui uscita fissata per il 19 novembre sembra sia stata riconfermata dal CEO della compagnia, Strauss Zelnick, decisamente fiducioso nella possibilità di lanciare il gioco il 19 novembre come annunciato, e sulle enormi potenzialità del titolo in questione sul mercato.
Tuttavia, fra produzioni di team interni e pubblicazione di giochi provenienti da studi esterni con accordo di publishing con l'etichetta in questione, Take-Two ha comunque una roadmap davvero molto ricca.
Nuovi titoli, nuovi capitoli e remake
Molto interessanti i lanci previsti sul fronte delle nuove proprietà intellettuali, tra i quali due sono noti, ovvero Judas, il nuovo gioco di Ken Levine (autore di BioShock) che potrebbe farsi attendere fino al 2029 e Project ETHOS, mentre il terzo non è ancora stato annunciato.
Tra i seguiti ci sono ovviamente gli sportivi a cadenza annuale come i nuovi capitoli di NBA 2K, WWE 2K e PGA Tour 2K, mentre altri saranno legati alle serie che rientrano nel catalogo della compagnia.
Particolarmente ricco è però anche l'apporto di remake e remaster, tra i quali dovrebbero rientrare anche Max Payne 1 e 2, il cui sviluppo è in corso presso Remedy Entertainment ma che verranno pubblicati sotto l'etichetta di Take-Two, in base all'accordo stretto tra le due compagnie sulla gestione della serie.
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