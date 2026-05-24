Take-Two ha in programma 29 giochi entro il 2029, di cui 6 remake o remaster

Tuttavia, fra produzioni di team interni e pubblicazione di giochi provenienti da studi esterni con accordo di publishing con l'etichetta in questione, Take-Two ha comunque una roadmap davvero molto ricca .

Ovviamente, il fiore all'occhiello sarà GTA 6 , la cui uscita fissata per il 19 novembre sembra sia stata riconfermata dal CEO della compagnia , Strauss Zelnick, decisamente fiducioso nella possibilità di lanciare il gioco il 19 novembre come annunciato, e sulle enormi potenzialità del titolo in questione sul mercato.

Con la pubblicazione dei risultati finanziari, Take-Two ha anche stilato un ricco piano per i prossimi anni, prevedendo il lancio di ben 29 giochi entro l'anno fiscale 2028/2029 , di cui 6 tra remake e remaster , oltre a seguiti e nuove proprietà intellettuali.

Nuovi titoli, nuovi capitoli e remake

Molto interessanti i lanci previsti sul fronte delle nuove proprietà intellettuali, tra i quali due sono noti, ovvero Judas, il nuovo gioco di Ken Levine (autore di BioShock) che potrebbe farsi attendere fino al 2029 e Project ETHOS, mentre il terzo non è ancora stato annunciato.

Tra i seguiti ci sono ovviamente gli sportivi a cadenza annuale come i nuovi capitoli di NBA 2K, WWE 2K e PGA Tour 2K, mentre altri saranno legati alle serie che rientrano nel catalogo della compagnia.

Particolarmente ricco è però anche l'apporto di remake e remaster, tra i quali dovrebbero rientrare anche Max Payne 1 e 2, il cui sviluppo è in corso presso Remedy Entertainment ma che verranno pubblicati sotto l'etichetta di Take-Two, in base all'accordo stretto tra le due compagnie sulla gestione della serie.