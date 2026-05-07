I giochi di baseball e football di 2K sono morti, dice il CEO di Take-Two

Sebbene il baseball e il football non siano gli sport più famosi e apprezzati in Italia, c'era sicuramente qualche fan che negli anni ha apprezzato i giochi della NFL e della MLB di 2K, l'etichetta dedicata ai giochi sportivi di Take-Two.

Le parole del CEO di Take-Two

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha parlato con Game File e ha spiegato che purtroppo i team non sono riusciti a creare ciò che la compagnia sperava e alcune scelte creative non hanno funzionato.

Il football attira molti fan in America

Ricordiamo che l'ultimo gioco dedicato all'NFL è stato pubblicato nel 2004 ed è stato apprezzato da critica e pubblico. EA Sports, però, ha ottenuto i diritti esclusivi con la NFL e Madden ha ottenuto così tutti i riflettori.

Per quanto riguarda la MLB, invece, Zelnick ritiene che sia difficile che 2K torni al lavoro sui giochi di baseball, in quanto la compagnia ha avuto "difficoltà con la MLB" e ha "perso molti soldi con loro. E io non amo perdere soldi". L'accordo tra 2K Sports e MLB è durato dal 2006 e al 2012 e ha ucciso il gioco di baseball di Electronic Arts, ma con MLB 2K13 la serie si è interrotta a causa delle perdite finanziarie e dello scarso apprezzamento di critica e pubblico.

Ora come ora, 2K punta molto su WWE 2K.