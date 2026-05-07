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I giochi di baseball e football di 2K sono morti, dice il CEO di Take-Two

I giochi sportivi possono avere grande successo, ma alle volte è difficile trovare la formula giusta, come ha scoperto 2K. In particolar modo, i giochi di baseball e football sono oramai morti.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/05/2026
Un battitore di MLB The Show che sta per colpire la pallina

Sebbene il baseball e il football non siano gli sport più famosi e apprezzati in Italia, c'era sicuramente qualche fan che negli anni ha apprezzato i giochi della NFL e della MLB di 2K, l'etichetta dedicata ai giochi sportivi di Take-Two.

Purtroppo le cose non sono andate come avrebbero dovuto: se ancora sperate che le due serie ritornino, vi suggeriamo di mettervi l'anima in pace.

Le parole del CEO di Take-Two

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha parlato con Game File e ha spiegato che purtroppo i team non sono riusciti a creare ciò che la compagnia sperava e alcune scelte creative non hanno funzionato.

Il football attira molti fan in America
Il football attira molti fan in America

Ricordiamo che l'ultimo gioco dedicato all'NFL è stato pubblicato nel 2004 ed è stato apprezzato da critica e pubblico. EA Sports, però, ha ottenuto i diritti esclusivi con la NFL e Madden ha ottenuto così tutti i riflettori.

Take-Two è delusa dal fatto che dopo tutti questi anni non ci sia ancora un nuovo Bioshock Take-Two è delusa dal fatto che dopo tutti questi anni non ci sia ancora un nuovo Bioshock

Per quanto riguarda la MLB, invece, Zelnick ritiene che sia difficile che 2K torni al lavoro sui giochi di baseball, in quanto la compagnia ha avuto "difficoltà con la MLB" e ha "perso molti soldi con loro. E io non amo perdere soldi". L'accordo tra 2K Sports e MLB è durato dal 2006 e al 2012 e ha ucciso il gioco di baseball di Electronic Arts, ma con MLB 2K13 la serie si è interrotta a causa delle perdite finanziarie e dello scarso apprezzamento di critica e pubblico.

Ora come ora, 2K punta molto su WWE 2K.

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