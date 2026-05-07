Disponibile la beta 2 di Android 17 QPR1 con diverse correzioni di bug: vediamo tutte le novità

Google ha distribuito la beta 2 di Android 17 QPR1 per sviluppatori, ed è disponibile come sempre su smartphone e tablet. Questa versione è principalmente incentrata sulla correzione di alcuni bug specifici, nonché sul miglioramento complessivo dell'esperienza. Specifichiamo, come sempre, che la beta è disponibile per i Pixel 6 e i dispositivi più recenti, ad eccezione del Pixel Fold. Vediamo quindi tutte le novità.
Correzioni e miglioramenti
Prima di elencarvi le principali novità, ricordiamo che si tratta di una versione beta. A prescindere dai miglioramenti apportati, quindi, potreste aspettarvi instabilità del sistema ed eventuali problematiche specifiche.
Ecco quindi un pratico riepilogo delle correzioni:
- È stato risolto un problema che impediva l'avvio dell'app Terminal, causando la comparsa di un messaggio di errore irrisolvibile e un caricamento infinito (#501751748)
- È stato risolto un problema di visualizzazione per cui le informazioni relative alla data e al meteo si sovrapponevano all'area del sensore di impronte digitali nella schermata di blocco (#498106709)
- Se si interrompe una terza chiamata attiva dall'unità principale, viene disconnesso erroneamente un partecipante alla chiamata esistente anziché alla chiamata desiderata (#481492536)
- È stato risolto un problema per cui le tacche del segnale mobile venivano visualizzate erroneamente come vuote o disattivate, nonostante la connessione fosse attiva, impedendo agli utenti di valutare con precisione la potenza del segnale di rete (#488358813)
- Le icone delle app con temi personalizzati vengono visualizzate erroneamente ingrandite sulla schermata iniziale quando si torna dall'applicazione (#453458883)
- Risolto un bug nel file system F2FS che poteva causare il danneggiamento dei dati o un'instabilità imprevista del sistema (#498762380)
- È stato risolto un problema dell'interfaccia utente che causava instabilità o anomalie durante lo spostamento delle app nella schermata degli elementi recenti (#485468312)
- È stato risolto un problema per cui i gesti di scorrimento sulla barra di navigazione non consentivano di passare da un'app all'altra tra quelle recenti (#494847234)
- Risolto un problema per cui l'opzione di condivisione Internet via Bluetooth si disattivava automaticamente dopo il riavvio del dispositivo, costringendo gli utenti a riattivare manualmente la condivisione Internet per i dispositivi collegati (#371660785)
Importanti novità a breve
Google ha annunciato l'evento The Android Show I/O Edition 2026 dedicato interamente ad Android. Il 12 maggio alle ore 19:00 italiane potrete scoprire le funzionalità inedite e più importanti di Android 17.
Potrete seguirlo attraverso il canale YouTube ufficiale e sui vari social, ma noi ovviamente vi aggiorneremo in tempo reale con tutte le novità in merito, quindi assicuratevi di consultare anche il nostro sito.
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