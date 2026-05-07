Disponibile la beta 2 di Android 17 QPR1 con diverse correzioni di bug: vediamo tutte le novità

Google ha distribuito la beta 2 di Android 17 QPR1 per sviluppatori, ed è disponibile come sempre su smartphone e tablet. Questa versione è principalmente incentrata sulla correzione di alcuni bug specifici, nonché sul miglioramento complessivo dell'esperienza. Specifichiamo, come sempre, che la beta è disponibile per i Pixel 6 e i dispositivi più recenti, ad eccezione del Pixel Fold. Vediamo quindi tutte le novità.