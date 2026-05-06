Google annuncia The Android Show I/O Edition: data dell’evento e cosa aspettarsi

Le prossime importanti novità di Android saranno annunciate a breve con l'evento The Android Show I/O Edition 2026 . Dopo essere stato dapprima rivelato per errore, adesso arriva la conferma ufficiale. Sebbene non siano state ancora anticipate le novità in arrivo, Google ha promesso che questo è "uno degli anni più importanti di sempre per Android". Vediamo quando si terrà l'evento, come seguirlo e cosa aspettarsi.

In attesa di Android 17

L'evento si terrà il 12 maggio alle ore 19:00 italiane. Potrete seguirlo attraverso il canale YouTube ufficiale e sui vari social. Noi ovviamente vi aggiorneremo in tempo reale con tutte le novità in merito, quindi assicuratevi di consultare anche il nostro sito. Come anticipato, non sono state svelate le possibili novità, ma probabilmente verranno annunciate le funzionalità inedite e più importanti di Android 17. Grande attesa anche per il sistema operativo Aluminium di Google, di cui vi abbiamo parlato in precedenza e che Google avrebbe intenzione di presentare proprio quest'anno.

In ogni caso, questo evento sarà interamente incentrato su Android, a differenza del Google I/O 2026 che si terrà successivamente, ovvero il 19 maggio alle ore 19:00 italiane. Ricordiamo che lo scorso anno Google ha presentato Android 16 e il Material 3 Expressive, nonché altre novità come Find Hub, l'espansione di Gemini su Android Auto e Google TV e vari strumenti pensati per proteggere la sicurezza degli utenti dalle truffe o minacce di vario genere.

Eventuali novità potrebbero riguardare i dispositivi in arrivo legati ad Android XR e occhiali intelligenti, ma per ora è impossibile capire esattamente cosa aspettarsi.