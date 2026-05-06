Le cuffie da gaming Logitech G522 sono in offerta su Amazon: puoi acquistarle al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sulle cuffie da gaming Logitech G522: l'offerta prevede uno sconto attivo del 34% per un costo totale e finale d'acquisto di 119€ (minimo storico). Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Il design di queste cuffie si distingue per linee audaci ed eleganti, arricchite da un'illuminazione laterale personalizzabile grazie alla tecnologia LIGHTSYNC RGB, capace di riprodurre fino a 16,8 milioni di colori per adattarsi a qualsiasi setup. Dal punto di vista audio, queste cuffie puntano su driver PRO-G avanzati.