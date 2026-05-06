Le cuffie da gaming Logitech G522 sono in offerta su Amazon: puoi acquistarle al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sulle cuffie da gaming Logitech G522: l'offerta prevede uno sconto attivo del 34% per un costo totale e finale d'acquisto di 119€ (minimo storico). Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Il design di queste cuffie si distingue per linee audaci ed eleganti, arricchite da un'illuminazione laterale personalizzabile grazie alla tecnologia LIGHTSYNC RGB, capace di riprodurre fino a 16,8 milioni di colori per adattarsi a qualsiasi setup. Dal punto di vista audio, queste cuffie puntano su driver PRO-G avanzati.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Queste cuffie mettono a disposizione dell'utente un'esperienza sonora immersiva, con bassi profondi, distorsione ridotta e una resa complessiva di alta qualità, ideale sia per il gioco che per l'ascolto musicale.
Grande attenzione è stata dedicata anche alla comunicazione: il microfono offre una qualità a 48 kHz/16 bit a piena larghezza di banda, assicurando una voce chiara e definita, perfetta per chat di gioco e streaming di livello quasi professionale.
Le G522 sono pensate per la massima versatilità, permettendo di scegliere tra connessione wireless LIGHTSPEED per PC, Bluetooth per dispositivi mobili oppure collegamento via cavo USB-A o USB-C. Con un peso di soli 280 grammi offrono comfort anche durante lunghe sessioni.
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