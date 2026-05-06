Halo Infinite ha ricevuto un grosso aggiornamento a sorpresa, con una nuova modalità di gioco

La nuova modalità porta con sé degli attributi speciali che possono essere migliorati, oltre a obiettivi da portare a termine e un sistema che scala il livello di difficoltà in maniera dinamica, all'interno di una serie di scontri con vari boss.

Protagonista di questo nuovo update è la modalità Firefight: Gauntlet , che propone una sfida decisamente impegnativa in stile PvE, progettata per "mettere alla prova anche i più forti Spartan", come riferito da Halo Studios nella presentazione di questa novità, corredata dal trailer visibile qui sotto.

A sei mesi di distanza dall'ultimo grande update che sembrava poter essere l'ultimo in termini di contenuti, Halo Infinite ha ricevuto un nuovo grosso aggiornamento nelle ore scorse, giunto praticamente a sorpresa almeno per quanto riguarda le sue dimensioni, che aggiunge una nuova modalità di gioco e altro.

Una sfida per veri Spartan

L'idea è insomma di mettere alla prova dei gruppi di Spartan esperti per vedere fin dove possano arrivare, all'interno di una sfida suddivisa in vari livelli progressivi che diventano sempre più difficili ma adattandosi anche alle capacità dei giocatori.

Firefight: Gauntlet propone cinque arene da battaglia, quattro attributi da assegnare ai giocatori (danno, recupero, resistenza e velocità) da far progredire e un nuovo sistema "AI Aggro" che modifica comportamento e approccio dei nemici in base alle performance dei giocatori.

"Nella nuova modalità di gioco Gauntlet, quattro giocatori devono collaborare per sopravvivere a una serie di simulazioni di arene di battaglia impegnative e ad alta intensità. Ogni arena di battaglia è difesa da ondate infinite di forze nemiche, che possono essere fermate solo sconfiggendo i campioni dell'arena", si legge nella descrizione.

"Le ondate all'interno di un'arena di battaglia diventeranno più intense col passare del tempo e, se i giocatori impiegheranno troppo tempo a sconfiggere i campioni dell'arena, anche l'Araldo entrerà nella mischia. Man mano che i giocatori avanzano attraverso le cinque arene di battaglia della mappa, aumenterà anche il livello di difficoltà dell'IA nemica. Una volta sconfitti i campioni di un'arena, i giocatori avranno 30 secondi nell'area centrale per rifornirsi di armi e equipaggiamento prima di essere inviati all'arena successiva".

Operation: Infinite, uscito lo scorso novembre, doveva essere l'ultimo aggiornamento di rilievo per Halo Infinite, considerando che il team aveva riferito chiaramente che il gioco non avrebbe ricevuto altri aggiornamenti. Questa novità potrebbe però cambiare le carte in tavola, facendo pensare a possibili altri update in arrivo.