Un ex-direttore artistico ha lanciato accuse pesantissime contro Halo Studios e Microsoft

Bufera sugli Halo Studios, ex 343 Industries, e su Microsoft: l'ex Art Director Glenn Israel, attivo sulla serie Halo da quando era ancora nelle mani di Bungie, che ha firmato anche Halo Infinite, ha accusato il suo ex datore di lavoro di ritorsioni e mobbing, con le risorse umane che avrebbero lavorato per insabbiare il tutto.

Israel, che ha lasciato Halo Studios nel giugno del 2025, ha sollevato il caso dal suo profilo LinkedIn, con due lunghi post (qui il primo e qui il secondo) contenenti accuse gravissime contro i vertici dello studio e il dipartimento Risorse Umane di Microsoft.