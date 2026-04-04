Aperte le prenotazioni delle action figure di Starfield, che saranno anche in gioco

Se siete fan di Starfield sarete felici della nuova iniziativa di Bethesda legata al gioco. Il prossimo 7 aprile, con il lancio dell'aggiornamento Rotte Libere , arriverà una grossa novità: le Action Figure della Guerra delle Colonie . Non si tratterà di semplici abbellimenti estetici, ma di veri e propri potenziamenti nascosti tra le stelle.

Esistono 27 action figure della Guerra Coloniale (ciascuna in versione sigillata e non sigillata, per un totale di 54 articoli) sparse per i Sistemi Colonizzati, ciascuna con dei bonus specifici.

Vediamo degli esempi di bonus:

Comandante Sarah Morgan - Affinità con Sarah Morgan aumentata

Marine UC - Le armi laser infliggono +5% danni

Terrormorfo - +5% probabilità di far fuggire i nemici durante il combattimento

Jasper Kryx - +10% danni contro UC e Freestar nemici Maggiore Paxton Hull - +10% resistenza ai danni da robot (potrebbe tornare piuttosto utile nelle schermaglie con la Terran Armada...)

Bisognerà però tenere gli occhi aperti: i bonus si applicano una volta sola e non sono cumulabili trovando dei doppioni, siano essi aperti o sigillati.

Oltre a dare dei bonus, le statuine potranno essere posizionati in espositori creati appositamente all'interno del gioco (divisi per fazioni come Colonie Unite e Collettivo Freestar). Completare un set sbloccherà ulteriori bonus speciali per il personaggio. Chi invece non subisce il fascino del collezionismo potrà sempre vendere i propri ritrovamenti. Fortunatamente, cedere una statuina per intascare crediti non cancellerà il bonus ricevuto.

La parte migliore, al di là dei collezionabili in gioco, è l'apertura dei preordini delle action figure fisiche. Per adesso ce ne sono tre (la Comandante Sarah Morgan, il Marine dell'UC e il temibile Terrormorfo), ma altre arriveranno nel corso dell'anno.