La nuova espansione di Starfield si chiama proprio Terran Armada ed è stata presentata ufficialmente

Negli scorsi mesi il nome Terran Armada era già trapelato, suggerito anche dal materiale ufficiale pubblicato da Bethesda, ma ora è arrivata la conferma che sarà questa la nuova espansione di Starfield , la seconda dopo Shattered Space .

I dettagli

Stando a quanto spiegato, sarà un'espansione narrativa dal prezzo di circa 10 euro. Quindi possiamo aspettarci un'esperienza in linea con quella di Shattered Space per dimensioni.

Il filmato di presentazione mostra alcune scene di gioco, compresi diversi nuovi ambienti e tanti nemci che andremo ad affrontare, in particolare dei robot davvero feroci che pare faranno la parte del leone.

Vengono mostrate anche delle nuove astronavi e delle armi inedite, evidentemente legate ai contenuti dell'espansione.

Insomma, tra questa e l'aggiornamento Free Lanes, Starfield sembra stia tentando di rinascere e di andare a caccia di un nuovo pubblico, senza dimenticarsi di chi gli ha dato fiducia.

Per il resto vi ricordiamo che Starfield è disponibile su PC e Xbox Series X e S. Presto lo sarà anche su PlayStation 5, in una versione che comprenderà già tutte le novità introdotte nel corso degli anni nelle altre.