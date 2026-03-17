Creare GTA con l'intelligenza artificiale? Serve talento umano, per il CEO di Take-Two

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha spiegato nel corso di un'intervista che è impossibile creare GTA con l'intelligenza artificiale: a suo dire il mercato ha reagito a un'eventualità che oggi come oggi non è realizzabile, fraintendendo il ruolo che questa tecnologia può avere nello sviluppo dei videogiochi.

"Sono rimasto un po' sbalordito dalla reazione del mercato, perché sembrava considerare questa tecnologia come una minaccia per ciò che facciamo, quando è abbastanza evidente che gli strumenti di creazione siano un vantaggio per l'industria", ha detto Zelnick.

"Penso che l'argomento ribassista per le grandi aziende dell'intrattenimento sia che gli strumenti di IA significheranno che chiunque potrà creare successi, ma non ha molto senso. (...) Questi strumenti possono aiutarti a creare asset, ma non ti aiuteranno a creare un successo."

"Puoi creare asset che magari sembrano un grande lancio, che possono ricordare NBA 2K o EA Sports FC, ma creare un successo di quella portata è tutta un'altra storia e richiede coinvolgimento umano e creatività", ha spiegato il CEO di Take-Two.