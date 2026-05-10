Il CEO di Take-Two non vive come in GTA e non gioca ai videogiochi

Nel corso di un'intervista, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha parlato del fatto che non beve, non fuma e non possiede armi, insomma non vive come in GTA e non gioca ai videogiochi, sebbene sia convinto che quest'ultima cosa non sia una discriminante per il lavoro che svolge.

Zelnick ha spiegato di essere un uomo di famiglia, filantropo e appassionato di fitness: non beve, non fuma e non possiede armi, addirittura non ha mai preso neppure una multa per eccesso di velocità.

"Mi alleno quasi ogni giorno, a volte due volte al giorno", ha raccontato il CEO. "Sono appassionato di fitness oggi più di quanto lo sia mai stato", e infatti all'età di sessantotto anni può vantare una forma invidiabile.

E i videogiochi? "Non credo che essere il consumatore numero uno aiuti davvero un CEO a essere efficace in questo settore", ha detto Zelnick, che tuttavia guarda gli altri giocare: "Vedo ogni cosa. Semplicemente non sono io a tenere il controller in mano."