Il capo di Take-Two dice che un ex Rockstar ha provato a copiare GTA e ha fallito: sappiamo tutti di chi parla

MindsEye è il famigerato gioco di Build a Rocket Boy, un team creato dal veterano di Rockstar Games Leslie Benzies. Dopo anni di sviluppo e l'annuncio di un ambizioso metaverso, MindsEye si è rivelato un fallimento commerciale, portando anche al licenziamento di moltissimi sviluppatori.

Ovviamente creare un successo non è facile, persino per una persona che ha lavorato su uno dei più grandi successi commerciali di sempre. Persino il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha commentato la situazione.