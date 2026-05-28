Il capo di Take-Two dice che un ex Rockstar ha provato a copiare GTA e ha fallito: sappiamo tutti di chi parla

MindsEye è il famigerato gioco di Build a Rocket Boy, un team creato dal veterano di Rockstar Games Leslie Benzies. Dopo anni di sviluppo e l'annuncio di un ambizioso metaverso, MindsEye si è rivelato un fallimento commerciale, portando anche al licenziamento di moltissimi sviluppatori.
Ovviamente creare un successo non è facile, persino per una persona che ha lavorato su uno dei più grandi successi commerciali di sempre. Persino il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha commentato la situazione.
Il commento del CEO di Take-Two
"Creare dei successi sembra diventare sempre più difficile man mano che le industrie dell'intrattenimento maturano", ha dichiarato Zelnick, parlando alla 54ª conferenza annuale su tecnologia, media e telecomunicazioni di TD Cowen. "Le persone di Rockstar sembrano in grado di creare questi successi enormi, e molti altri ci hanno provato. Tantissimi, inclusi ex dipendenti di Rockstar. E finora non ci sono riusciti." Ovviamente sta parlando di MindsEye.
"Questo non significa che non possano riuscirci in futuro, tra l'altro", ha continuato Zelnick. "Siamo sempre sul chi vive. Ma non sarà la tecnologia a cambiare le regole del gioco. Ciò che cambierà le cose è che qualche individuo o individui straordinariamente creativi si faranno avanti e faranno qualcosa di sbalorditivo. Il nostro obiettivo è far sì che queste persone lavorino all'interno del sistema di Take-Two. Se falliamo in questo, falliamo noi."
"Il nostro piano potrebbe non essere quello di avere una cadenza specifica per le nostre proprietà perché non siamo un'azienda guidata dalla cadenza, non lo siamo mai stati", ha detto Zelnick. "Non sono arrivato in Take-Two quasi 20 anni fa dicendo, come facevano tutti gli altri: 'Renderemo i nostri prodotti annuali come un orologio...'. All'epoca ero una voce fuori dal coro."
"Non farò i nomi delle proprietà", ha continuato, "ma abbiamo visto che alcune proprietà molto competitive hanno avuto buone uscite annuali e pessime uscite annuali perché è semplicemente troppo difficile da fare. GTA non era la proprietà numero uno [quando sono entrato nel 2007]. Era tra le prime cinque, ma non era la numero uno. E date un'occhiata a cosa è successo alle proprietà che si trovavano più in alto nella catena alimentare e che sono state rese annuali, per vedere cosa succede."
"Creare un po' di anticipazione da parte del consumatore è una buona cosa", ha concluso, sottolineando come GTA 5 sia andato avanti benissimo grazie ai costanti aggiornamenti di GTA Online e alle nuove versioni del gioco ripubblicate sulle console più recenti. "Ciò che ha causato l'attesa è la quantità di tempo necessaria per realizzare qualcosa che sia il migliore possibile per quella proprietà intellettuale."
L'attesa però sta per finire: GTA 6 arriverà il 19 novembre 2026. Attenti solo al fatto che sono in aumento le truffe online legate a falsi preordini e accessi anticipati.
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