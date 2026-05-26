The Witcher 3: Blood and Wine festeggerà i dieci anni con uno streaming: sarà annunciato un nuovo DLC?

Lo studio di sviluppo CD Projekt Red ha annunciato per il 28 maggio 2026, alle ore 17:00, una trasmissione in streaming dedicata a Blood and Wine , la seconda grande espansione di The Witcher 3: Wild Hunt . L'occasione sono i dieci anni del pacchetto, pubblicato il 31 maggio 2016 e considerato tra i DLC migliori della storia dei videogiochi per qualità e quantità di contenuti.

Altri dettagli

A presenziare all'evento ci saranno l'Environment Art Director Kacper Niepokólczycki, attualmente al lavoro su Cyberpunk 2, e la Senior Writer / Story Coordinator Magdalena Zych, che ci parleranno del lavoro fatto per dare vita a Toussaint, la regione in cui è ambientata l'avventura.

Per l'evento è stato pubblicato anche un lungo articolo sul blog ufficiale dello studio di sviluppo, in cui vengono raccontati vari aneddoti e viene ricordata la ricezione avuta all'epoca, tra copertine di riviste e felicità dei videogiocatori.

Chiaramente l'occasione è perfetta per dare forza alle voci che vogliono un nuovo DLC di The Witcher 3 in sviluppo dietro le quinte. Molti pensano che potrebbe essere annunciato come parte dei festeggiamenti. Chiaramente non c'è niente di ufficiale dietro, ossia si tratta soltanto di speculazioni nate dalle soffiate degli scorsi mesi, quindi prendetele come tali.

Lo studio polacco non ha suggerito niente in merito a questa possibilità, quindi è giusto non crearsi aspettative irrealistiche.