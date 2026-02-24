È chiaro infatti che tornare in uno scenario già presente nel terzo capitolo della saga comporterebbe un impegno produttivo sostanzialmente inferiore per lo studio polacco, attualmente alle prese con lo sviluppo di The Witcher 4 e di altri progetti.

Facendo riferimento ai rumor che hanno preceduto quelli relativi all'introduzione di Zerrikania, questa ambientazione potrebbe corrispondere a Velen , una delle terre centrali di Wild Hunt: un'ipotesi senza dubbio più "comoda" per CD Projekt RED.

Se queste informazioni dovessero corrispondere al vero, significherebbe che nella nuova, chiacchierata espansione del gioco non avremo la possibilità di visitare la regione di Zerrikania , bensì uno scenario già visto in precedenza ma magari esteso e arricchito.

Stando a quanto riportato da UV o grach, un giornalista polacco con diversi contatti fra i team di sviluppo, l'ambientazione del DLC di The Witcher 3 potrebbe non essere inedita come si pensava finora.

Un ponte fra The Witcher 3 e The Witcher 4

Il giornalista polacco ha rilanciato le voci secondo cui il nuovo DLC di The Witcher 3 fungerà da ponte di collegamento con The Witcher 4, puntando a colmare i vuoti narrativi e geografici fra gli eventi del terzo e del quarto capitolo della serie.

Naturalmente ci troviamo ancora nel terreno delle pure e semplici ipotesi, visto che CD Projekt RED non ha ancora annunciato l'espansione ma potrebbe farlo nelle prossime settimane, considerando che le indiscrezioni parlano di un'uscita a maggio: staremo a vedere.