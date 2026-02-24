Windrose è un survival a tema piratesco aggiunto a più di un milione di liste dei desideri su Steam

Windrose è un survival cooperativo a tema piratesco di cui è stata recentemente lanciata una demo su Steam, in occasione del Next Fest invernale . È anche uno di quei rari titoli a essere stato aggiunto a più di 1 milione di liste dei desideri sulla piattaforma, nell'incredulità dello studio di sviluppo, Windrose Crew, che ha voluto ringraziare pubblicamente per il risultato. Attualmente Windrose figura nella top 20 dei titoli più desiderati sulla piattaforma e la demo ha raggiunto un picco di 22.396 giocatori, come rilevato da SteamDB .

settimane frenetiche

Gli sviluppatori hanno raccontato di aver vissuto settimane frenetiche, travolti dall'attenzione crescente. Con la visibilità aumentano anche le aspettative, e il team ammette che la pressione si è fatta sentire: l'obiettivo principale resta comunque pubblicare un ottimo gioco e lasciare che siano i giocatori a giudicarlo.

"Siamo davvero grati che abbiate deciso di dare una possibilità al nostro gioco. Windrose significa tantissimo per noi e speriamo che, con il tempo, possa arrivare a significare qualcosa di speciale anche per voi." Hanno scritto gli sviluppatori in un aggiornamento su Steam.

"L'ultima settimana è stata un vero terremoto per il nostro team, vista tutta l'attenzione che il gioco sta ricevendo. E man mano che i riflettori si fanno più intensi, crescono anche le aspettative." Hanno poi spiegato, aggiungendo: "Stiamo lavorando sodo ogni giorno per esserne all'altezza. C'è ancora molta strada davanti a noi e, sinceramente, a volte può fare un po' paura. Il nostro obiettivo più grande è pubblicare un grande gioco e lasciare che siate voi a giudicarlo. Potrebbe volerci del tempo, ma con il vostro supporto questo viaggio sta diventando molto più semplice (e anche un po' più piratesco)."

"Detto questo, grazie - di cuore - per aver giocato alla demo, lasciato recensioni, condiviso feedback su Discord, mostrato le vostre incredibili costruzioni, pubblicato i momenti migliori, discusso, fatto suggerimenti e invitato i vostri amici... in breve, per averci dimostrato che Windrose significa qualcosa per voi e per aver condiviso questo sentimento con altri. Solo poche settimane fa non avremmo potuto nemmeno immaginarlo."

"E grazie a tutti voi, il nostro gioco ha ora superato il traguardo di oltre 1.000.000 di wishlist. È un risultato straordinario e un promemoria di quanto lavoro ci attenda ancora. Grazie di cuore."

Se vi interessa, potete scaricare la demo di Windrose da Steam.