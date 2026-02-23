Iniziato il Next Fest di Steam, con centinaia di demo giocabili e tante novità

L'industria dei videogiochi è in crisi, il mondo è una polveriera pronta ad esplodere, ma fortunatamente ci sono anche delle buone notizie: è iniziato il Next Fest di Steam, l'evento periodico organizzato dalla piattaforma di Valve, che consente di scaricare centinaia di demo giocabili e di assistere ad eventi in streaming con gli sviluppatori. Insomma, c'è tanto da giocare e senza che farlo incida sulle nostre disponibilità economiche.