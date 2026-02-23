Iniziato il Next Fest di Steam, con centinaia di demo giocabili e tante novità

L'industria dei videogiochi è in crisi, il mondo è una polveriera pronta ad esplodere, ma fortunatamente ci sono anche delle buone notizie: è iniziato il Next Fest di Steam, l'evento periodico organizzato dalla piattaforma di Valve, che consente di scaricare centinaia di demo giocabili e di assistere ad eventi in streaming con gli sviluppatori. Insomma, c'è tanto da giocare e senza che farlo incida sulle nostre disponibilità economiche.
Qualche consiglio
Come sempre in queste occasioni, è davvero difficile orientarsi tra le tantissime proposte disponibili. Proprio per questo, vogliamo darvi qualche consiglio a caldo.
Iniziamo dalla demo di Ashes of the Singularity II, strategico in tempo reale fantascientifico sviluppato da Oxide Games. La versione di prova offre due fazioni giocabili, la modalità schermaglia contro l'IA, il multiplayer completo per un massimo di 8 giocatori (con riempimento IA), tre mappe e tanto altro ancora.
Rimanendo sulla strategia in tempo reale, vi segnaliamo la demo di Sudden Strike 5. In questo caso parliamo di un titolo d'ambientazione storica, con la demo che offre la possibilità di affrontare alcune missioni selezionate: "Attacco a Monte Cassino" (Alleati occidentali) e "Difesa di Sebastopoli" (Sovietici).
Se siete alla ricerca di qualcosa di più action, dovete assolutamente provare la demo di Panzer Dragoon Zwei: Remake, capitolo di una celebre serie di sparatutto su rotaia risalente agli anni '90.
Altre demo che valgono la pena di essere considerate sono l'action in prima persona Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City, giocabile da soli o in cooperativa, l'avventura narrativa WILL: Follow the Light e lo sparatutto in prima persona Starship Troopers: Ultimate Bug War!
Chiaramente ci sono centinaia di altre demo da provare. Se vi interessa scoprire quali, andate dritti su Steam e iniziate a scaricarle.