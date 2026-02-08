Una mod per The Witcher 3 ripristina uno dei finali più cupi dell'espansione Hearts of Stone

Fate attenzione, perché di seguito daremo informazioni sulla trama di The Witcher 3 , in particolare sull'espansione Hearts of Stone. Se non volete sapere niente, perché non ci avete ancora giocato, non leggete oltre.

Brothers in Arms è una gigantesca mod per The Witcher 3: Wild Hunt che va a ritoccare moltissimi aspetti del gioco. Viene aggiornata con grande frequenza, con l'aggiunta di sempre nuovi contenuti. L'ultima versione, la 3.1.0, è tra le più sostanziose in assoluto, visto che viene "Ripristinata una svolta narrativa completamente nuova - il destino di Shani durante l'espansione Hearts of Stone . Include un nuovo finale per l'espansione (opzionale)", come spiegato nella nota di rilascio.

Il finale tagliato

Se non avete voglia di provare da soli la mod, potete fare affidamento sul video pubblicato da xLetalis, che mostra il nuovo finale e che trovate qui di seguito.

Sostanzialmente, il contenuto tagliato aiuta a capire il ritorno di Shani in Hearts of Stone e i rischi di essersi messa contro Gaunter O'Dimm, l'antagonista principale dell'espansione. Le scene ripristinate utilizzano dialoghi trovati nei file di gioco, il che suggerisce che questa trama sia stata tagliata in una fase avanzata dello sviluppo, ma tutto il resto è stato creato da zero.

Come potete vedere nel filmato, la conclusione più cupa è quella in cui Shani muore. Chiaramente, trattandosi di un contenuto tagliato non è canonico, quindi è completamente facoltativo, come del resto facoltativa ne è l'attivazione con la mod.

Per il resto, se volete provare Brothers in Arms, non vi resta che andare su Nexus Mods e scaricare il pacchetto.