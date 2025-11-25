Al doppiatore di Geralt non importa nulla di GTA 6, nemmeno se battesse i record di The Witcher 3

GTA 6 è innegabilmente uno dei giochi più attesi e, dopo il rimando, molti giocatori soffrono secondo dopo secondo all'idea di quanto tempo manca all'arrivo dell'opera di Rockstar Games. Non è così per tutti, ovviamente, e uno di questi è Doug Cockle, il doppiatore di Geralt di Rivia dai videogiochi di The Witcher.

Le parole del doppiatore di Geralt su GTA 6

Durante i Golden Joystick Awards 2025, a Cockle è stato chiesto cosa pensa della possibilità che GTA 6 ottenga più premi videoludici di The Witcher 3, nello specifico ai Golden Joystick Awards. La risposta è stata molto onesta: "O cavolo, non mi importa proprio nulla di questo videogioco".

Ha continuato affermando: "Penso che The Witcher 3 sia un grande videogioco. GTA 6, quando sarà pubblicato, sarà probabilmente un grande videogioco. Quindi, qualsiasi cosa accadrà va bene, no? Divertitevi con i vostri giochi, godeteveli".

Per Cockle non è un problema se GTA 6 supererà The Witcher 3 in termini di premi vinti: noi aggiungiamo che i premi e persino la qualità di un videogioco rispetto a un altro non sono poi così importanti, alla fine conta che l'opera soddisfi e diverta i giocatori. Il resto è solo un vanto per gli sviluppatori.

Segnaliamo infine che GTA 3 fu un enorme successo, ma all'inizio non interessava a nessuno e Rockstar stava finendo i soldi.