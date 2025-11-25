Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 si aggiornano: ecco le novità

Gli editori di console devono regolarmente "dare una sistemata" alle proprie macchine da gioco e ora è il turno di Nintendo. La compagnia di Kyoto ha reso disponibile un nuovo firmware per le proprie piattaforme da gioco.
Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 hanno raggiunto ora la versione 21.0.1 che pare servire per ottimizzare il precedente aggiornamento di novembre, il 21.0.0.
Gli aggiornamenti di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2
Il precedente aggiornamento infatti, oltre ad aver introdotto nuove funzionalità, ha creato anche qualche problema e Nintendo ha specificatamente lavorato su un paio di errori, compreso uno specifico per Nintendo Switch 2.
Parliamo del codice errore 2011-0301 e del codice errore 2168-0002 che apparivano a ripetizione su Nintendo Switch quando si cercava di fare uno spostamento dei contenuti tra la console e Nintendo Switch 2 usando il sistema di comunicazione locale.
Inoltre, è stato risolto un problema di Nintendo Switch 2 che non riusciva a collegarsi con i controller wireless o i dispositivi Bluetooth quando si riaccendeva la console dalla modalità riposo o si disattivava la modalità aereo. Infine, sono stati introdotti dei miglioramenti generali alla stabilità di sistema per migliorare l'esperienza utente (Nintendo non dà informazioni precise a riguardo, purtroppo).
Ricordiamo poi che vari giochi di Nintendo Switch sono stati aggiornati per eliminare i problemi su Switch 2, compreso Xenoblade.