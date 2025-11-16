Vari giochi di Nintendo Switch sono stati aggiornati per eliminare i problemi su Switch 2, compreso Xenoblade

Nintendo Switch 2 è retrocompatibile con i vecchi giochi per Nintendo Switch, ma non tutti funzionano proprio perfettamente. Ora però una lunga lista di titoli è stata aggiornata e sistemata per non avere problemi con la nuova console della casa di Kyoto.

Alcuni titoli sono di scarso interesse, ma ci sono nomi di grande importanza per Nintendo, come Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition.