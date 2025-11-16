2

Vari giochi di Nintendo Switch sono stati aggiornati per eliminare i problemi su Switch 2, compreso Xenoblade

Se Switch 2 è la vostra console preferita per giocare ai titoli Nintendo Switch 1, allora sappiate che vari di questi sono stati aggiornati così da eliminare i problemi di compatibilità.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/11/2025
Nintendo Switch 2 che riproduce Mario Kart World

Nintendo Switch 2 è retrocompatibile con i vecchi giochi per Nintendo Switch, ma non tutti funzionano proprio perfettamente. Ora però una lunga lista di titoli è stata aggiornata e sistemata per non avere problemi con la nuova console della casa di Kyoto.

Alcuni titoli sono di scarso interesse, ma ci sono nomi di grande importanza per Nintendo, come Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition.

I giochi di Nintendo Switch aggiornati per Switch 2

Ecco la lista di giochi che hanno ricevuto un aggiornamento per la piena compatibilità su Nintendo Switch 2:

  • Abyss Memory Fallen Angel and the Path of Magic
  • A Clockwork Ley-Line: Kagerou ni Samayou Majo
  • Aokana: Four Rhythms Across the Blue (Versione giapponese)
  • Arcade Party
  • Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute
  • Batman: Arkham Knight
  • Genso Manege
  • Godlike Burger
  • Hitman 3 Cloud Version
  • KarmaZoo
  • Model Debut #Nicola
  • S.N.I.P.E.R.: Hunter Scope
  • They Bleed Pixels
  • Tokyo Xanadu eX+
  • Touhou Genso Wanderer Reloaded
  • Windjammers
  • Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Inoltre, Nintendo afferma di essere a conoscenza dei problemi di altri giochi, come Doom (2016), Doom + Doom 2 e Captain Tsubasa: Rise of New Champions che hanno problemi con la progressione. Inoltre, Oddworld: Soulstorm potrebbe presentare delle incertezze con la componente sonora quando si gioca in modalità TV.

Vi segnaliamo infine che Resident Evil Requiem non avrà i comandi mouse su Nintendo Switch 2: fanno solo danni, per Capcom.

