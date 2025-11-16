Resident Evil Requiem non avrà i comandi mouse su Nintendo Switch 2: fanno solo danni, per Capcom

Vari giochi quindi sfruttano questa unicità e propongono su Switch 2 il supporto ai controlli mouse, ma purtroppo non tutti. Ad esempio è stato confermato che Resident Evil Requiem non permetterà di usare tale sistema di controllo.

Nintendo Switch 2 è una versione potenziata di Nintendo Switch e molte delle sue funzionalità sono bene o male rimaste identiche nel cambio di generazione. Ci sono però delle unicità che la vecchia console non propone, come ad esempio la funzionalità mouse dei Joy-Con 2.

Le parole del produttore di Resident Evil Requiem sui comandi

Il produttore di Resident Evil Requiem, Masato Kumazawa, è stato intervistato da Press Start Australia e ha spiegato la decisione del team di sviluppo del gioco horror d'azione di Capcom.

Kumazawa ha dichiarato: "Ci sono stati vari giochi di Resident Evil su Switch in precedenza e ciò che abbiamo fatto è stato usare tale esperienza passata per aiutarci a sviluppare Requiem su Switch 2, inoltre abbiamo realizzato un sacco di versioni dei giochi della saga per PC. A differenza dei PC che hanno una ampia varietà di specifiche, abbiamo potuto assicurarci di ottimizzare il gioco per Nintendo Switch 2. Non è stato troppo difficile, diciamo".

Purtroppo una difficoltà è stata incontrata: inserire i comandi mouse nella versione Nintendo Switch 2. Kumazawa spiega infatti che "in realtà, abbiamo provato a lungo a implementare i controlli mouse per Nintendo Switch 2. Quando li abbiamo inseriti, il gameplay diventava confusionario e troppo complicato. Quindi, abbiamo deciso di usare il giroscopio al loro posto".

Ricordiamo infine che Capcom ha annunciato il Resident Evil Showcase, naturalmente incentrato su Resident Evil Requiem.