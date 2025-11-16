Resident Evil Requiem non avrà i comandi mouse su Nintendo Switch 2: fanno solo danni, per Capcom

Nintendo Switch 2 è una versione potenziata di Nintendo Switch e molte delle sue funzionalità sono bene o male rimaste identiche nel cambio di generazione. Ci sono però delle unicità che la vecchia console non propone, come ad esempio la funzionalità mouse dei Joy-Con 2.
Vari giochi quindi sfruttano questa unicità e propongono su Switch 2 il supporto ai controlli mouse, ma purtroppo non tutti. Ad esempio è stato confermato che Resident Evil Requiem non permetterà di usare tale sistema di controllo.
Le parole del produttore di Resident Evil Requiem sui comandi
Il produttore di Resident Evil Requiem, Masato Kumazawa, è stato intervistato da Press Start Australia e ha spiegato la decisione del team di sviluppo del gioco horror d'azione di Capcom.
Kumazawa ha dichiarato: "Ci sono stati vari giochi di Resident Evil su Switch in precedenza e ciò che abbiamo fatto è stato usare tale esperienza passata per aiutarci a sviluppare Requiem su Switch 2, inoltre abbiamo realizzato un sacco di versioni dei giochi della saga per PC. A differenza dei PC che hanno una ampia varietà di specifiche, abbiamo potuto assicurarci di ottimizzare il gioco per Nintendo Switch 2. Non è stato troppo difficile, diciamo".
Purtroppo una difficoltà è stata incontrata: inserire i comandi mouse nella versione Nintendo Switch 2. Kumazawa spiega infatti che "in realtà, abbiamo provato a lungo a implementare i controlli mouse per Nintendo Switch 2. Quando li abbiamo inseriti, il gameplay diventava confusionario e troppo complicato. Quindi, abbiamo deciso di usare il giroscopio al loro posto".
Ricordiamo infine che Capcom ha annunciato il Resident Evil Showcase, naturalmente incentrato su Resident Evil Requiem.