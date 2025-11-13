Resident Evil Requiem Deluxe Steelbook, Lenticular e Pro Controller in prenotazione presso gamelife

Se siete grandi fan di Resident Evil e non vedete l'ora che il prossimo capitolo sia disponibile e nelle vostre mani, vi suggeriamo di non perdere tempo e fare la prenotazione di Resident Evil Requiem tramite gamelife.
La catena propone varie edizioni del gioco, ma anche un Pro Controller dedicato e una versione Lenticular esclusiva di gamelife.
I prodotti di Resident Evil Requiem in prenotazione presso gamelife
Prima di tutto, presso gamelife potete trovare la versione Deluxe Steelbook di Resident Evil Requiem, per Nintendo Switch 2, Xbox Series e PS5, la quale include:
- Il gioco base
- La confezione Steelbook
- Completo di Grace: Dimitrescu
- Skin arma: Apocalisse (4 in totale)
- Filtro schermo: Apocalisse
- Ciondolo Mr. Raccoon (2 in totale)
- Pacchetto audio: Raccoon City Classic
- Documenti: Lettere dal 1998
- Il bonus pre-order in-pack Costume Grace: Apocalisse
Se la versione Deluxe non è la vostra priorità, potete godervi una versione speciale con la Lenticular Edition di Resident Evil Requiem, che in copertina ha la centrale R.P.D. con effetto olografico che mostra la centrale nei suoi anni d'oro o dopo la sua distruzione a seconda di come la si guarda. Disponibile anche in questo caso per Nintendo Switch 2, Xbox Series e PS5, questa edizione include al proprio interno non solo il gioco completo e la copertina speciale, ma anche il bonus pre-order Costume Grace: Apocalisse.
Inoltre, Resident Evil Requiem ha collaborato con Nintendo per la produzione di un Pro Controller per Switch 2 a tema. Propone un design nero con una serie di ritagli di articoli di giornale provenienti dal mondo di Resident Evil che permettono di immergerci nell'avventura horror in modo unico. Le funzionalità del controller sono quelle classiche.
Potete trovare i prodotti ai seguenti indirizzi:
- Le varie edizioni di Resident Evil Requiem
- Il Pro Controller per Nintendo Switch 2 a tema Resident Evil Requiem
Ricordiamo che Resident Evil Requiem sarà disponibile a partire dal 27 febbraio 2026.