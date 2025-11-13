Fallout: Stagione 2 si presenta in un nuovo trailer ufficiale, con Lucy e il Ghoul verso la guerra a New Vegas

La Stagione 1 si concludeva con Lucy alla ricerca del padre , dopo aver scoperto il suo tradimento, e la Stagione 2 riparte da quel punto, con la ragazza che si ritrova legata da una strana alleanza con il Ghoul, intenzionato invece a trovare la propria famiglia.

Dopo il trailer visto l'estate scorsa in occasione della Gamescom 2025 , torniamo dunque a are un'occhiata alla seconda stagione di Fallout con un altro montaggio di varie scene decisamente spettacolare, tra il deserto del Mojave e la città di New Vegas , dove si ambienterà gran parte della storia di questa seconda parte.

Amazon Prime Video ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per Fallout: Stagione 2 , che si avvicina all'uscita fissata per il mese prossimo mostrandoci Lucy e il Ghoul che si preparano a una sorta di guerra civile che sembra doversi svolgere a New Vegas.

Una storia sempre più movimentata

Il trailer di Fallout: Stagione 2 ci mostra vari scorci della storia che verrà raccontata durante i nuovi episodi, che comprendono anche il percorso di Maximus all'interno della Confraternita d'Acciaio, i cui eventi si intrecceranno con quelli degli altri.

Il cast si arricchisce di Justin Theroux nel ruolo di Robert House, dominatore di New Vegas, Macaulay Culkin e in questo trailer viene inoltre confermata anche la presenza di Kumail Nanjiani, che si aggiunge ai già noti Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten e Kyle MacLachlan, tra gli altri.

La data di uscita di Fallout: Stagione 2 è fissata per il 17 dicembre su Prime Video.

Nel frattempo, sul fronte videoludico è stato recentemente lanciato Fallout 4: Anniversary Edition, il quale sta peraltro ricevendo parecchie critiche in questi primi giorni per problemi tecnici vari, mentre si continua a parlare di un possibile Fallout 3 Remaster e forse anche un ritorno di Fallout: New Vegas.