I Joy-Con 2, il Nintendo Switch 2 Pro Controller e la telecamera hanno ricevuto un aggiornamento

Come riportato da NintendoEverything, è stato pubblicato un aggiornamento specifico per le periferiche ufficiali della console Nintendo Switch 2 , nello specifico i Joy-Con 2, il Pro Controller 2 e la telecamera dedicata.

Come scaricare gli aggiornamenti per gli accessori

Per effettuare l'aggiornamento, è sufficiente accedere alle Impostazioni di sistema e aprire la sezione "Controller e Accessori". All'interno troverete la voce "Aggiorna i controller", che consente di aggiornare sia i Joy-Con 2 che il Pro Controller 2. Inoltre, selezionando "Aggiorna la telecamera per Nintendo Switch 2" sarà possibile scaricare e installare l'aggiornamento dedicato a questa periferica.

La telecamera di Nintendo Switch 2

Come già accadeva ai tempi della prima Switch, Nintendo tende a non pubblicare delle note per gli aggiornamenti delle periferiche dettagliati. Di conseguenza, le novità introdotte al momento sono ignote. Tuttavia, è sempre consigliabile mantenere i dispositivi aggiornati per garantire la migliore esperienza d'uso possibile, evitare problemi di compatibilità e beneficiare di eventuali ottimizzazioni nascoste.

Vale la pena ricordare che pochi giorni fa è stato pubblicato anche l'aggiornamento di sistema 21.0.0, disponibile sia per Nintendo Switch che per Switch 2, che ha introdotto diverse migliorie generali e nuove funzionalità per gli utenti.