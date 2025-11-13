Annunciato il gioco gratis dell'Epic Games Store del 20 novembre, un mix tra fantasy, poker e roguelite

L'Epic Games Store ha svelato il prossimo gioco gratis che verrà offerto a tutti i giocatori PC giovedì prossimo. A partire dal 20 novembre potrete aggiungere alla vostra collezione Zoeti.
Avrete una settimana di tempo per reclamare il regalo in questione una volta che verrà reso disponibile nello store di Epic Games. Lo troverete a questo indirizzo. Dopo averlo aggiunto alla vostra libreria sarà vostro per sempre, senza bisogno di pagare abbonamenti o altro, proprio come se li aveste acquistati.
Un roguelike a turni con carte in un mondo fantasy
Zoeti è un roguelite a turni che presenta meccaniche da deck builder in parte ispirate al Poker, offrendo un'esperienza strategica e originale. Il mondo di Zoeti è ambientato in un contesto fantasy medievale, minacciato da creature oscure, dove il giocatore deve affrontare prove e nemici per riportare la pace. Potremo vestire i panni di eroi differenti, una cavaliera, un assassino e una maga, ognuno caratterizzato da stili, abilità e approcci tattici distinti.
Il sistema di combattimento si basa sull'uso di combinazioni di carte da poker, come coppie, tris o scale, per attivare abilità e attacchi speciali. Mano a mano che proseguiremo nell'avventura sarà possibile ottenere nuove abilità (e dunque nuove carte) con cui personalizzare il nsotro stile di combattimento e sconfiggere aversari, via via sempre più agguerriti.
Che ne pensate, siete soddisfatti del regano dell'Epic Games Store in arrivo la prossima settimana? Vi segnaliamo anche che da ora sono disponibili i giochi gratis del 13 novembre.