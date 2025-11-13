Annunciato il gioco gratis dell'Epic Games Store del 20 novembre, un mix tra fantasy, poker e roguelite

Avrete una settimana di tempo per reclamare il regalo in questione una volta che verrà reso disponibile nello store di Epic Games. Lo troverete a questo indirizzo . Dopo averlo aggiunto alla vostra libreria sarà vostro per sempre, senza bisogno di pagare abbonamenti o altro, proprio come se li aveste acquistati.

Un roguelike a turni con carte in un mondo fantasy

Zoeti è un roguelite a turni che presenta meccaniche da deck builder in parte ispirate al Poker, offrendo un'esperienza strategica e originale. Il mondo di Zoeti è ambientato in un contesto fantasy medievale, minacciato da creature oscure, dove il giocatore deve affrontare prove e nemici per riportare la pace. Potremo vestire i panni di eroi differenti, una cavaliera, un assassino e una maga, ognuno caratterizzato da stili, abilità e approcci tattici distinti.

Il sistema di combattimento si basa sull'uso di combinazioni di carte da poker, come coppie, tris o scale, per attivare abilità e attacchi speciali. Mano a mano che proseguiremo nell'avventura sarà possibile ottenere nuove abilità (e dunque nuove carte) con cui personalizzare il nsotro stile di combattimento e sconfiggere aversari, via via sempre più agguerriti.

Che ne pensate, siete soddisfatti del regano dell'Epic Games Store in arrivo la prossima settimana? Vi segnaliamo anche che da ora sono disponibili i giochi gratis del 13 novembre.