I giochi gratis di Epic Games Store del 13 novembre sono disponibili e ce n'è un altro a sorpresa

Potete trovare i due giochi a questo indirizzo su Epic Games Store. Come sempre, i due titoli saranno scaricabili gratuitamente per tutta la settimana fino a giovedì prossimo, quando saranno sostituiti dai giochi gratis del 20 novembre, proseguendo con la tradizione dello store in questione.

Siamo a giovedì, cosa che significa una cosa, sul fronte videoludico: sono disponibili i giochi gratis dell' Epic Games Store , in questo caso quelli del 13 novembre e si tratta di tre titoli interessanti con ScourgeBringer, Songs of Silence e Zero Hour spuntato a sorpresa.

I giochi gratis della settimana

ScourgeBringer è un particolare action platform con elementi roguelite, che mischia caratteristiche vicine al platform classico con qualche elemento da metroidvania, nel quale l'esplorazione libera di un vasto mondo si alterna alla necessità di combattere costantemente contro un'enorme quantità di nemici.

Ha un gameplay molto veloce e dinamico e un sistema di combattimento ben costruito, basato su pochi ma efficaci colpi da sferrare con forza e precisione, sia a terra che in aria, con la minaccia costante di essere eliminati e dover ripartire ma potendo sfruttare alcuni potenziamenti sbloccati, secondo lo stile del "Rogue-lite".

Songs of Silence è un altro gioco con caratteristiche peculiari: è uno strategico classico in stile Art Nouveau, cosa che determina una particolare rappresentazione dell'ambientazione fantasy.

Il gioco mette in scena una meccanica piuttosto tradizionale, ma il tutto risulta caratterizzato da uno stile grafico molto particolare, in grado di dare una certa identità al tutto.

Con una Campagna single player a carattere narrativo e la possibilità di impegnarsi anche nelle schermaglie in multiplayer, Songs of Silence si affida agli elementi classici di questa tipologia di gioco ma calati in uno stile peculiare, mettendo insieme l'affidabilità rodata dello strategico ad alcune scelte piuttosto inusuali.

Zero Hour, infine, è un FPS tattico con modalità di gioco online a squadre che si svolge in una serie di luoghi immaginari interpretati in Bangladesh con gestione delle risorse e scala realistica. Offre un'esperienza di combattimento ravvicinato realistica.