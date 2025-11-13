Steam Machine diventa il Companion Cube di Portal con questa skin in edizione limitata

La versione sarà a tiratura limitata e, secondo quanto anticipato dall'azienda, arriverà nel corso del 2026, in concomitanza o poco dopo il debutto ufficiale della nuova macchina da gioco di Valve, attesa per l'inizio dello stesso anno. Al momento non è stato comunicato alcun prezzo.

Dbrand ha deciso di unire nostalgia e design annunciando una skin dedicata al Companion Cube, l'iconico cubo di Portal, per la nuova Steam Machine di Valve . L'accessorio, definito dallo stesso produttore come una "scocca completa" più che una semplice pellicola estetica, punta a trasformare il PC-console ibrido di Valve in un omaggio tangibile a uno dei simboli più riconoscibili del mondo videoludico.

La skin Companion Cube di Steam Machine

In un'intervista rilasciata a The Verge, il CEO di Dbrand, Adam Ijaz, ha spiegato che il prodotto non si limita a essere una semplice copertura adesiva, ma un vero guscio fisico che si applica direttamente sul telaio della Steam Machine. La struttura è stata progettata per non ostacolare il flusso d'aria, mantenendo libere le prese di ventilazione frontali e posteriori. Tuttavia, il design è ancora in fase di perfezionamento per adattarsi con precisione ai porti di connessione del sistema.

Il Companion Cube in Portal

L'obiettivo dichiarato è combinare estetica e funzionalità, rispettando le esigenze di raffreddamento di un dispositivo che, secondo Valve, sarà in grado di offrire prestazioni da PC da gioco in un formato compatto. La scelta del Companion Cube come prima edizione speciale non è casuale: il riferimento a Portal è da tempo un elemento ricorrente nella community di Valve, e persino alcuni ingegneri interni all'azienda avevano scherzato sulla possibilità che qualcuno realizzasse una versione "cubica" della Steam Machine.

Ijaz ha confermato che la linea di personalizzazioni non si fermerà qui. Dbrand sta già sviluppando altre skin ispirate a console storiche e universi di gioco, tra cui una variante che richiama il Nintendo GameCube e un'altra dedicata al mondo di Minecraft, caratterizzata da blocchi e texture pixelate. L'impronta creativa dell'azienda resta quindi centrale, con la Steam Machine considerata "una piattaforma ideale per la sperimentazione estetica".

Valve, da parte sua, non ha ancora commentato ufficialmente la collaborazione. La scelta di Dbrand di puntare sul Companion Cube è anche un richiamo emotivo per una generazione di giocatori cresciuta con Portal. L'oggetto, nella sua apparente semplicità, è diventato un simbolo di lealtà e ironia, caratteristiche che l'azienda canadese sembra voler trasporre nel design della Steam Machine.