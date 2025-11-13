Svelate le dimensioni di S.T.A.L.K.E.R. 2 su PS5 e la data del preload: dovrete fare parecchio spazio sull'SSD

Il lancio di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl su PS5 è ormai imminente, e sono stati finalmente rivelati i dettagli relativi al peso del download e alla data di avvio del preload tramite il PlayStation Store.
Come di consueto, le informazioni arrivano dall'affidabile account PlayStation Game Size, che monitora il backend del PSN per anticipare dimensioni e versioni dei giochi in arrivo. Secondo quanto riportato, S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà un vero e proprio "peso massimo" anche sulla console ammiraglia di Sony: il file da scaricare e installare ammonta a ben 153,348 GB, in linea con le versioni già disponibili su PC e Xbox Series X|S.
Manca una settimana al lancio
Per quanto riguarda l'inizio dei preload, come da tradizione del PlayStation Store ai giocatori verranno dati due giorni di anticipo, con la possibilità di scaricare e installare tutti i file di gioco a partire dalla mezzanotte del 18 novembre, in modo da arrivare preparati al lancio, fissato il 20 dello stesso mese, ovvero tra una settimana esatta.
Dopo un anno di attesa rispetto alle altre piattaforme, S.T.A.L.K.E.R. 2 arriva su PS5 arricchito da numerosi aggiornamenti accumulati nel tempo: correzioni di bug, miglioramenti tecnici e nuove funzionalità. Il gioco sfrutterà appieno le caratteristiche del DualSense, come lo speaker integrato e i grilletti adattivi, e sarà ottimizzato anche per PS5 Pro, dove offrirà una risoluzione più elevata e una qualità superiore per riflessi, nebbia volumetrica e illuminazione globale.