Svelate le dimensioni di S.T.A.L.K.E.R. 2 su PS5 e la data del preload: dovrete fare parecchio spazio sull'SSD

Il lancio di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl su PS5 è ormai imminente, e sono stati finalmente rivelati i dettagli relativi al peso del download e alla data di avvio del preload tramite il PlayStation Store.

Come di consueto, le informazioni arrivano dall'affidabile account PlayStation Game Size, che monitora il backend del PSN per anticipare dimensioni e versioni dei giochi in arrivo. Secondo quanto riportato, S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà un vero e proprio "peso massimo" anche sulla console ammiraglia di Sony: il file da scaricare e installare ammonta a ben 153,348 GB, in linea con le versioni già disponibili su PC e Xbox Series X|S.