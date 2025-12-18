Lenovo Legion Go Gen 2 con SteamOS è in arrivo? Specifiche e data della possibile presentazione

Lenovo potrebbe presentare una versione di Legion Go Gen 2 basata su SteamOS al CES 2026, affiancando il modello Windows già noto. L'indiscrezione, riportata da Windows Latest, suggerisce una scelta strategica precisa. Lenovo avrebbe deciso di valorizzare un sistema operativo pensato fin dall'origine per l'uso con controller e schermi integrati, intercettando una domanda che negli ultimi anni è cresciuta grazie al successo di Steam Deck.

Le specifiche di Lenovo Legion Go Gen con SteamOS

Secondo le informazioni disponibili, Legion Go Gen 2 in versione SteamOS non introdurrebbe modifiche hardware rispetto al modello Windows. Lenovo avrebbe scelto di mantenere la stessa base tecnica, affidandosi al processore AMD Ryzen Z2 Extreme, accompagnato da configurazioni fino a 32 GB di memoria LPDDR5X e fino a 2 TB di archiviazione PCIe.

Anche il display resterebbe un pannello OLED PureSight da 8,8 pollici con refresh rate a 144 Hz, mentre la batteria da 74 Wh continuerebbe a rappresentare uno dei punti di forza del dispositivo. La differenza principale sarebbe quindi tutta sul piano software. SteamOS offre un'interfaccia orientata al controllo tramite gamepad, avvio rapido dei giochi, sospensione e ripresa immediate e un'integrazione nativa con l'ecosistema Steam. Sono elementi che molti utenti considerano più adatti all'uso portatile rispetto a Windows 11.

Microsoft sta lavorando per ridurre questo divario, introducendo la Xbox Full Screen Experience per rendere Windows più fruibile su dispositivi handheld. Tuttavia, la distribuzione di questa modalità è stata limitata a pochi partner e solo successivamente estesa ad altri produttori tramite versioni di anteprima. Anche Lenovo ha confermato il supporto futuro, ma i tempi sembrano più lunghi rispetto alle aspettative di parte del mercato.

La scelta di SteamOS può quindi essere letta come una risposta diretta a queste incertezze. Per Lenovo non sarebbe una novità assoluta, considerando che l'azienda propone già Legion Go S con SteamOS e un APU AMD di classe Steam Deck. La differenza, questa volta, sarebbe l'adozione di Ryzen Z2 Extreme, che renderebbe il dispositivo il primo handheld ufficialmente supportato con questa piattaforma su SteamOS.