Epic Games e Google trovano un accordo storico: grandi cambiamenti per Android a livello globale

A un passo dalla conclusione della lunga diatriba legale tra Epic Games e Google sulle presunte pratiche monopolistiche del Play Store per dispositivi Android, le due aziende hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per chiudere il contenzioso. Se approvato dal giudice, l'intesa porterà a cambiamenti strutturali che potrebbero rivoluzionare Android a livello globale.

Facciamo un passo indietro. Nel 2020, Epic Games ha intentato causa contro Google, accusandola di pratiche anticoncorrenziali legate al Play Store. Al centro della disputa c'erano le commissioni elevate imposte sugli acquisti in-app, che potevano arrivare fino al 30%, l'obbligo per gli sviluppatori di utilizzare esclusivamente il sistema di pagamento Google Play Billing e le restrizioni imposte all'installazione di store alternativi su Android. Epic sosteneva che queste politiche soffocassero la concorrenza e penalizzassero sia gli sviluppatori che gli utenti. Dopo anni di battaglia legale, una giuria ha riconosciuto che Google aveva legato illegalmente il suo store al sistema di pagamento, aprendo la strada a un'ingiunzione che imponeva modifiche significative.

Con l'accordo appena raggiunto, Google si impegna a modificare Android in modo strutturale, riducendo le commissioni e aprendo il sistema a store e metodi di pagamento alternativi. I cambiamenti verranno discussi in tribunale domani, 6 novembre. Se approvati, inizieranno a essere implementati con la prossima versione principale di Android e resteranno in vigore fino al 30 giugno 2032. Se le nuove tariffe si riveleranno davvero più basse, l'intesa potrebbe avere un effetto a catena sull'intero settore, spingendo anche Apple, Sony, Microsoft, Nintendo e Valve a rivedere le proprie politiche per gli store digitali.