Prenota Microsoft Flight Simulator 2024: vola nei cieli di tutto il mondo anche su PS5

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione di Microsoft Flight Simulator 2024 per PlayStation 5.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   05/11/2025
Su Amazon, oggi, viene messa a disposizione degli utenti la prenotazione di Microsoft Flight Simulator 2024 per PlayStation 5 al prezzo minimo garantito sulla piattaforma: 79,99€. Puoi effettuare il pre-order del gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Microsoft Flight Simulator 2024 segna una nuova era per la simulazione di volo, portando il realismo e l'autenticità a livelli mai raggiunti prima. Il gioco offre ai piloti virtuali la possibilità di costruire la propria carriera nell'aviazione, partecipando a missioni generate dinamicamente che spaziano dal trasporto medico alla ricerca e soccorso, dalla lotta agli incendi al trasporto di passeggeri.

Ulteriori dettagli sul gioco

Gli appassionati di competizione potranno mettere alla prova le proprie abilità nelle leggendarie Reno Races e Red Bull Air Race, gare ad alta velocità che mettono in risalto precisione, controllo e spirito competitivo. Grazie ai sistemi di volo e alla fisica migliorati, uniti a un pianificatore di volo completamente rinnovato, la simulazione raggiunge un livello di profondità tecnica senza precedenti.

L'intero pianeta è riprodotto con una fedeltà digitale straordinaria, completa di traffico aereo e marittimo in tempo reale e una varietà di animali che arricchiscono l'ambiente. Per ulteriori dettagli e per una visione complessiva del titolo, ti invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione.

