Microsoft Flight Simulator 2024 ottiene l'espansione di Jurassic World sullo store ufficiale, anche per Xbox

Microsoft Flight Simulator 2024 riceve, all'interno del proprio marketplace ufficiale, la particolare espansione dedicata a Jurassic World che consente di andare in volo sulle celebri isole.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   15/11/2025
Un aereo sorvola l'iconico ingresso di Jurassic World


Microsoft Flight Simulator 2024 riceve l'espansione Jurassic World: Archipelago anche all'interno dello store ufficiale integrato, cosa che significa di fatto la sua disponibilità anche su Xbox Series X|S.

Il pacchetto aggiuntivo era già uscito in precedenza ma era acquistabile inizialmente solo attraverso lo store di Orbx, mentre adesso entra a far parte del marketplace ufficiale all'interno del gioco, mettendosi dunque a disposizione anche su console.

Per celebrare il lancio su questo canale, il pacchetto può essere acquistato anche con uno sconto speciale del 20% sul prezzo originale, portandolo a 19 dollari per un periodo limitato di tempo.

Sei isole piene di dinosauri

Jurassic World: Archipelago deriva da una bizzarra collaborazione tra Microsoft Flight Simulator 2024 e Universal e introduce il celebre arcipelago di isole tratte dal mondo della serie Jurassic all'interno del mondo esplorabile nella simulazione di volo.

All'interno troviamo delle riproduzioni estremamente accurate e realistiche delle sei isole al largo di Costa Rica che fanno da teatro principale degli eventi narrati nella serie cinematografica, ovvero Isla Nublar, Isla Matanceros, Isla Peña, Isla Sorna, Isla Muerta e Isla Tacano.

Ovviamente, con queste arrivano anche i dinosauri: sorvolando le isole, o atterrando anche su queste, sarà possibile vedere varie specie di questi come Apatosaurus, Brachiosaurus, Dimorphodon, Gallimimus, Mosasaurus, Pteranodon, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex, Velociraptor e tanti altri.

Nell'espansione troviamo anche elementi tratti dalla realtà, come L'aeroporto Juan Santamaría International Airport (MROC) di San José, capitale di Costa Rica, che può essere utilizzato come base di partenza per portare vari visitatori sulle isole dei dinosauri.

