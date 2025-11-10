Fallout 3 Remaster sarebbe in sviluppo: un'altra fonte corrobora le voci sul ritorno del classico

Si continua a parlare di un possibile Fallout 3 Remaster con un altro report che sembra corroborare le voci sul ritorno del classico Bethesda, di cui si continua a parlare ormai da diversi mesi e che sembra assumere una certa consistenza, a questo punto.
In questo caso la fonte è VGC, sito considerato alquanto affidabile nelle sue indiscrezioni, che ha recentemente ribadito di aver "appreso" che tra i progetti in corso presso Bethesda ci sarebbe anche una rimasterizzazione di Fallout 3, forse affidata a una collaborazione in outsourcing in maniera simile a quanto fatto per The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered con Virtuos.
Ovviamente prendiamo ancora tutto come una voce di corridoio in attesa di eventuali conferme, ma l'idea di un rilancio di un capitolo così noto non è per niente da escludere.
Tra le cose in sviluppo presso Bethesda
Proprio oggi esce Fallout 4: Anniversary Edition, e nel corso del Fallout Day Bethesda ha annunciato anche Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle, ma è probabile che la compagnia abbia intenzione di sfruttare la scia data dal prossimo lancio della serie TV Fallout: Stagione 2 in arrivo il mese prossimo con un ulteriore titolo.
Considerando che Fallout 5 è chiaramente lontanissimo nel tempo, con Bethesda ora concentrata principalmente su The Elder Scrolls VI, un rifacimento in qualche modo di Fallout 3 potrebbe essere un'operazione sensata.
L'articolo di VGC parla di The Elder Scrolls 6 e contiene un'affermazione di Todd Howard che si riferisce a "altre cose che stiamo facendo" e tra queste, secondo il sito, ci sarebbe questo misterioso Fallout 3 Remastered.