L'Endgame della Campagna di Call of Duty: Black Ops 7 trasforma il gioco in maniera mai vista prima, ecco come

Treyarch ha pubblicato un interessante video esplicativo su Call of Duty: Black Ops 7, e in particolare sul particolare Endgame della Campagna che caratterizza la parte finale del gioco, trasformandolo in una sorta di ampio sparatutto open world PvE.

Come abbiamo visto in precedenza, questa è una delle maggiori sorprese e innovazioni proposte da Call of Duty: Black Ops 7 rispetto alla formula classica della serie: al di là delle normali modalità di gioco multiplayer, in questo caso si tratta del finale della Campagna single player che si trasforma in un grosso contenitore di ulteriori avventure.

L'Endgame, riferiscono gli sviluppatori, non rappresenta solo la conclusione della storia, ma è anche un nuovo inizio, che consentirà ai giocatori di tornare più volte in questa parte finale della Campagna per scoprire nuove cose e ottenere ulteriori ricompense.