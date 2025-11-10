Fallout 4: Anniversary Edition è disponibile da oggi, con la modalità Creazioni e tanti nuovi contenuti

I contenuti principali sono già parecchi, ma l'aggiunta di tutte le espansioni incluse amplia in maniera davvero notevole la quantità di attività da intraprendere, le quest e le situazioni in cui possiamo venire a trovarci nella tipica ambientazione post-apocalittica del gioco.

Fallout 4: Anniversary Edition viene considerato da Bethesda come la sintesi di un decennio di ricordi e avventure nella Boston post-nucleare del quarto capitolo della serie, e include il gioco base più i sei add-on ufficiali , offrendo sia ai nuovi giocatori sia ai veterani la versione più completa di Fallout 4 in assoluto.

In occasione del decimo anniversario dell'uscita originale, Fallout 4: Anniversary Edition è disponibile da oggi, 10 novembre 2025, con tutte le novità e i contenuti annunciati per questa edizione tra i quali spicca la modalità Creazioni , come ci ricorda anche il trailer di presentazione visibile qui sotto.

La versione più completa di tutte

C'è però dell'altro, oltre ai contenuti di base e le espansioni ufficiali, perché Fallout 4: Anniversary Edition include anche più di 150 oggetti del Creation Club, ovvero mod e aggiunge costruite dalla community attraverso il kit di sviluppo ufficiale.

Dai preferiti dai fan a elementi mai pubblicati prima, gli oltre 150 contenuti aggiuntivi del Creation Club trasformano le avventure nel Commonwealth in nuovi ed entusiasmanti modi.

Con l'uscita di Fallout 4: Anniversary Edition arriva anche il nuovo menu Creazioni, che rende più facile che mai scoprire, scaricare e divertirsi con i contenuti creati da sviluppatori professionisti e appassionati. L'accesso al nuovo menu Creazioni sarà disponibile anche per i possessori di qualsiasi versione precedente di Fallout 4 attraverso l'update odierno.

Per i possessori della Standard Edition o della Game of the Year Edition di Fallout 4, sono disponibili percorsi di aggiornamento, e lo stesso vale per i giocatori di Game Pass e PlayStation Plus, che potranno accedere ai sei add-on ufficiali o al Creation Club tramite due opzioni di upgrade.

Inoltre, Fallout 4: Anniversary Edition è previsto arrivare anche su Nintendo Switch 2, con lancio previsto per il 2026. Il mese scorso, durante il Fallout Day, è stato annunciato anche Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle con tanti contenuti esclusivi.