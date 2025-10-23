Bethesda ha annunciato Fallout 4: Anniversary Edition, uscirà anche su Nintendo Switch 2

In occasione del Fallout Day, lo studio di sviluppo Bethesda Softworks ha annunciato Fallout 4: Anniversary Edition , edizione celebrativa dei dieci anni del gioco, che uscirà su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 . Si tratta di un novità assoluta per la console di Nintendo, mentre le altre piattaforme hanno già potuto fruire il gioco in varie forme.

I contenuti di questa nuova edizione

Fallout 4: Anniversary Edition uscirà il 10 novembre e si propone come l'esperienza definitiva di Fallout 4.

Questa edizione speciale include il gioco base e i sei add-on ufficiali: Automatron, Far Harbor, Nuka-World e le espansioni del Workshop. Inoltre, aggiunge anche più di 150 contenuti del Creation Club, tra cui alcuni dei preferiti dei giocatori e altri completamente inediti. Insomma, le vostre avventure saranno più ricche, visto che ci saranno nuove armi, più razze per Dogmeat, come quelle husky o dalmata, alcune modifiche al gameplay e alle espansioni delle missioni e tanto altro da scoprire.

Se vogliamo, si tratta della seconda novità a tema Fallout 4 nel giro di pochi anni, considerando l'aggiornamento per console di ultima generazione pubblicato circa due anni fa. Immaginiamo che chi si aspettava qualcosa su Fallout 5 o su remake e remaster dei capitoli più vecchi, rimarrà deluso, ma almeno anche i possessori di Nintendo Switch 2 potranno giocarci.