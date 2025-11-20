Fallout 4 ha recensioni "Perlopiù negative" su Steam, a causa del disastroso lancio della Anniversary Edition

Il disastroso lancio di Fallout 4: Anniversary Edition su PC sta iniziando a manifestare i suoi effetti, con le recensioni su Steam (quelle più recenti) che sono tornate a essere "Perlopiù negative" , dopo anni di giudizi positivi. I motivi sono molti dello scontento sono molti, tra nuovi bug che hanno iniziato ad appestare il gioco originale, mod rotte e i nuovi contenuti che non hanno soddisfatto nessuno. Insomma, si tratta di un'operazione considerata fallimentare dai più.

Un'accoglienza freddissima

Delle ultime recensioni al gioco base, solo il 33% sono positive, mentre di quelle al Creations Bundle, solo il 21% lo sono. Una debacle su tutta la linea.

Bethesda sta cercando di affrontare i problemi "il più velocemente possibile", a sua detta. Però, nonostante le prime patch, c'è ancora chi non riesce a giocare decentemente e le critiche stanno quindi fioccando da ogni dove.

È la prima volta in otto anni che Fallout 4 riceve un'accoglienza "Perlopiù negativa" su Steam: dal calo di settembre 2017 in poi era rimasto su "Nella media" o positivo. I commenti recenti mostrano chiaramente l'umore dei giocatori. "Ingiocabile", scrive qualcuno. Un altro spiega: "L'aggiornamento della Fallout 4 Anniversary Edition è assolutamente terribile. Ha rotto mod che prima funzionavano alla perfezione. Bethesda non sta mostrando un grande impegno" nel risolvere i problemi. Tra le recensioni si può leggereil grido frustrato di un fan: "Perché, Bethesda?! Ridateci le mod!" Un altro ancora: "Grazie, Bethesda, per aver rovinato il gioco che amavo! Il gioco a cui ricorro nei miei giorni più tristi!"

Insomma, tutto ci si poteva aspettare tranne uno scenario simile, in cui un gioco festeggia i suoi dieci anni andando a schiantarsi contro un muro.