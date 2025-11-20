Nintendo Switch Lite cala di prezzo: adesso è la console portatile da non lasciarsi scappare

Grazie ai comandi integrati e al design portatile, questa console permette di divertirsi ovunque, senza dover rinunciare alla qualità dei giochi Nintendo. La compatibilità con tutti i software Nintendo Switch giocabili in modalità portatile garantisce un'ampia scelta di titoli, rendendo la Switch Lite ideale sia per le sessioni di gioco singolo sia per le partite multiplayer. Connettendosi in multiplayer online o in modalità wireless locale gli utenti possono sfidare amici e parenti che possiedono una console Nintendo Switch standard .

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un'interessante promozione su Nintendo Switch Lite. La console esclusivamente portatile della Grande N cala di prezzo grazie all'applicazione del coupon ITBF20 con cui si ottengono 20€ di sconto per un costo finale d'acquisto di 123,85€ . Puoi acquistare la console direttamente tramite questo link .

Ulteriori dettagli

Pensata esclusivamente per il gioco portatile, la Nintendo Switch Lite non trasmette l'immagine alla TV, ma concentra tutta l'esperienza di gioco sullo schermo integrato. Questa scelta rende la console più leggera e comoda da trasportare, perfetta per viaggi, pause o momenti di relax fuori casa.

Nintendo Switch Lite

La Switch Lite è quindi la soluzione perfetta per chi cerca divertimento immediato, portabilità e accesso a un ampio catalogo di giochi, senza rinunciare alla qualità e alla familiarità dell'esperienza Nintendo. È un dispositivo versatile, pensato per ampliare le possibilità della famiglia Switch e per accompagnarti ovunque.