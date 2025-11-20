4

ASUS ROG Ally è in promo al suo prezzo più basso di sempre su Amazon con le offerte del Black Friday

Su Amazon, oggi, in occasione del Black Friday, è disponibile una promozione su ASUS ROG Ally che viene venduto al suo prezzo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/11/2025
Su Amazon, oggi, in occasione della prima giornata di offerte del Black Friday, è disponibile una promozione molto interessante per chiunque stia monitorando e valutando l'acquisto di ASUS ROG Ally: lo sconto attivo del 5% fa calare il prezzo fino a 569€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi effettuare l'acquisto direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Questo dispositivo combina la portabilità di una console con le funzionalità di un vero e proprio PC portatile. Gli utenti possono accedere a tutte le principali piattaforme di gioco, alla propria libreria digitale e persino collegarsi a servizi di streaming o ai propri canali social.

Il design di ROG Ally non è solo elegante, ma anche funzionale: ergonomico e studiato per ottimizzare la dissipazione del calore, garantisce sessioni di gioco prolungate senza surriscaldamenti.

Ogni dettaglio riflette l'estetica distintiva dei prodotti ROG, con una combinazione di prestazioni elevate e comfort ergonomico che rende il device perfetto sia per il gaming intensivo sia per l'intrattenimento multimediale. Per chi desidera prestazioni elevate, design raffinato e versatilità in un solo dispositivo, ROG Ally è la soluzione ideale.

