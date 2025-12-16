Il nuovo aggiornamento di Fallout 4 Anniversary Edition dovrebbe aver risolto tutti i problemi

Bethesda ha pubblicato l' aggiornamento di dicembre di Fallout 4 Anniversary Edition , che sistema i problemi residui del gioco , arrivato in condizioni non proprio eccezionali sul mercato , nonostante fosse una riedizione. Bando alle polemiche, intanto viene annunciato che c'è ancora da aspettare per l'espansione dello spazio di archiviazione su console, che arriverà nel corso del 2026. Quindi, dopo aver ringraziato i giocatori per i loro feedback, lo studio di sviluppo delle Elder Scrolls ha reso disponibile la nota di rilascio completa della patch.

Tutte le novità

Dal punto di vista tecnico, l'aggiornamento introduce numerose correzioni legate al salvataggio, al caricamento e alla gestione dei contenuti. Sono stati risolti i problemi con l'add-on del pacchetto Creazioni su Steam e ora il gioco riconosce correttamente i contenuti del Creation Club anche dopo il caricamento di salvataggi creati con versioni precedenti. Inoltre, quando le Creazioni vengono disabilitate ma non eliminate, viene finalmente mostrato il messaggio di avviso corretto.

Gli sviluppatori hanno lavorato anche su diversi miglioramenti generali all'interfaccia e all'esperienza di gioco. La lista delle categorie è ora più chiara e facile da usare, senza sovrapposizioni dei riquadri, e le indicazioni dei comandi vengono visualizzate correttamente su tutte le piattaforme, comprese ROG Ally e Steam Deck. Sono stati risolti problemi legati a elementi dell'interfaccia mancanti o corrotti, come configurazioni dei comandi assenti, immagini della galleria ingrandite in modo errato o titoli vuoti nella sezione "La mia libreria". Il menu di filtraggio è stato reso più leggibile e l'opzione "Risultati migliori" è stata ripristinata.

Sono stati inoltre corretti diversi bug legati alla perdita di input da tastiera, alla visibilità del puntatore nel menu Creazioni e alla navigazione quando si rientra nel negozio delle Creazioni o si utilizza l'overlay del PlayStation Store. Ora è possibile rimuovere singolarmente dall'Ordine di caricamento le Creazioni che non sono più disponibili nello storefront, e il carosello dei banner e le righe delle categorie non scorrono più all'infinito quando si accede al menu per l'acquisto dei crediti.

Sul fronte della stabilità, l'aggiornamento risolve numerosi crash che potevano verificarsi durante il download di tutte le Creazioni, il ricaricamento dei dati, l'inattività nei menu, l'uscita dal profilo o l'abbandono del menu Creazioni, in particolare su PS4 e PS5. Sono stati corretti anche rari arresti improvvisi che si verificavano dopo un acquisto, durante la navigazione nel menu Creazioni o all'avvio di una nuova partita con le Creazioni abilitate. La gestione degli errori è stata migliorata per rendere i menu più reattivi e ora il gioco non resta più sospeso all'uscita.

Infine, sono state introdotte correzioni specifiche per monitor ultrawide, Steam Deck e singole piattaforme. I menu delle officine e le schermate di ripristino sono ora ottimizzati anche per schermi ultrawide e super ultrawide, con miglioramenti alle prestazioni e all'allineamento degli elementi dell'interfaccia. Sono stati anche sistemati alcuni problemi specifici legati alle indicazioni dei comandi e al posizionamento dell'interfaccia su determinate piattaforme.

Per quanto riguarda testi e localizzazione, gli apostrofi e altri caratteri speciali vengono ora visualizzati correttamente anche nel menu Creazioni, e gli inviti all'acquisto dell'aggiornamento Anniversary sono stati sistemati nelle versioni in tedesco, francese e spagnolo.