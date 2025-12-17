Forza Motorsport non riceverà altri aggiornamenti con nuovi contenuti

La conferma è arrivata tramite un post pubblicato sul sito ufficiale a mo' di retrospettiva dell'anno appena trascorso. Nel messaggio si precisa che il titolo continuerà comunque a essere supportato: i server resteranno attivi e verranno proposti eventi eventi di gara nel tempo.

Il messaggio di Turn 10

"A mana a mano che il nostro team sposta l'attenzione verso la creazione della migliore esperienza possibile con Forza Horizon 6 nel 2026, non abbiamo in programma di introdurre nuove auto, tracciati, funzionalità o correzioni regolari per Forza Motorsport", recita il comunicato di Turn 10.

"Continueremo comunque a supportare il gioco mantenendo attivi i server online, organizzando eventi e competizioni speciali e riproponendo mensilmente i Featured Tour e le auto ricompensa già pubblicati, fino a rendere disponibile tutto il contenuto in qualsiasi momento. Speriamo che continuiate a correre con noi su Forza Motorsport nel 2026 - ci vediamo in pista!"

Il timore che il supporto con nuovi contenuti per Forza Motorsport fosse ormai agli sgoccioli era nato già a luglio, quando diverse fonti avevano riportato che circa la metà del personale di Turn 10 era stata colpita dai licenziamenti imposti da Microsoft alla divisione Xbox, al punto da essere riassegnata ai team di supporto del filone Forza Horizon, sviluppato da Playground Games.

A ottobre Phil Spencer, capo della divisione gaming di Microsoft, aveva dichiarato che i piani per il gioco non erano stati cancellati, ma che effettivamente non rientrava più tra le priorità di Xbox, trovandosi in una sorta di pausa indefinita all'interno di una riorganizzazione generale delle risorse.