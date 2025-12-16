Il trailer dei saldi invernali di Steam mostra alcuni dei giochi che saranno in sconto

Dal 18 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 si terranno i saldi invernali di Steam, un appuntamento classico per fare gli ultimi affari dell'anno, e i primi del nuovo, nel negozio di Valve. Per l'occasione, è stato pubblicato un trailer, che mostra alcuni dei giochi che saranno in offerta. Si tratta di titoli molto attesi e amati.

Considerate che i saldi ne comprenderanno molti altri. Si parla di decine di migliaia. Quindi, quella del trailer è solo una selezione operata da Valve, immaginiamo in accordo con gli sviluppatori.