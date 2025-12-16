Il trailer dei saldi invernali di Steam mostra alcuni dei giochi che saranno in sconto

Dal 18 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 si terranno i saldi invernali di Steam, un appuntamento classico per fare gli ultimi affari dell'anno, e i primi del nuovo, nel negozio di Valve. Per l'occasione, è stato pubblicato un trailer, che mostra alcuni dei giochi che saranno in offerta. Si tratta di titoli molto attesi e amati.
Considerate che i saldi ne comprenderanno molti altri. Si parla di decine di migliaia. Quindi, quella del trailer è solo una selezione operata da Valve, immaginiamo in accordo con gli sviluppatori.
I giochi del trailer
Dopo una breve introduzione animata, il trailer inizia la sua carrellata di giochi, che vi elenchiamo qui di seguito:
- Tainted Grail: The Fall of Avalon
- Dynasty Warriors: Origins
- Borderlands 4
- Dune: Awakening
- Dying Light: The Beast
- The Last of Us: Part II Remastered
- Rematch
- Slime Rancher 2
- Kingdom Come: Deliverance II
- Megabonk
- Digimon Story: Time Stranger
- R.E.P.O.
- Assassin's Creed Shadows
- Marvel's Spider-Man 2
- RV There Yet?
- Escape from Duckov
- Dispatch
- Deltarune
- Elden Ring Nightreign
- Hades II
- Drive Beyond Horizons
Di ogni titolo vengono mostrate delle brevissime sequenze di gameplay, anche se immaginiamo che ormai li conosciate più o meno tutti, visto che sono famosi o molto famosi.
Voi, quanto pensate di spendere durante il periodo dei saldi?