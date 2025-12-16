1

Il trailer dei saldi invernali di Steam mostra alcuni dei giochi che saranno in sconto

Steam ha pubblicato il trailer dei suoi saldi invernali, che mostra alcuni dei giochi più attesi tra quelli che saranno in offerta.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   16/12/2025
Venom da Marvel's Spider-Man 2

Dal 18 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 si terranno i saldi invernali di Steam, un appuntamento classico per fare gli ultimi affari dell'anno, e i primi del nuovo, nel negozio di Valve. Per l'occasione, è stato pubblicato un trailer, che mostra alcuni dei giochi che saranno in offerta. Si tratta di titoli molto attesi e amati.

Considerate che i saldi ne comprenderanno molti altri. Si parla di decine di migliaia. Quindi, quella del trailer è solo una selezione operata da Valve, immaginiamo in accordo con gli sviluppatori.

I giochi del trailer

Dopo una breve introduzione animata, il trailer inizia la sua carrellata di giochi, che vi elenchiamo qui di seguito:

Di ogni titolo vengono mostrate delle brevissime sequenze di gameplay, anche se immaginiamo che ormai li conosciate più o meno tutti, visto che sono famosi o molto famosi.

Voi, quanto pensate di spendere durante il periodo dei saldi?

#Steam
