Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 è ufficiale, ecco data di uscita e trailer

Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 è ufficiale: Ubisoft ha finalmente confermato l'arrivo del nuovo capitolo sulla console ibrida giapponese, che avverrà il prossimo 2 dicembre.
Questa versione del gioco includerà tutti gli aggiornamenti e i contenuti gratuiti più recenti, con l'eccezione però dell'espansione Gli Artigli di Awaji, che arriverà in un secondo momento nel corso del prossimo anno.
Assassin's Creed Shadows supporterà su Nintendo Switch 2 anche la cross-progression tramite Ubisoft Connect, il che significa che potremo portare avanti l'avventura passando da una piattaforma all'altra senza perdere i progressi.
Non è finita: sulla nuova console portatile Nintendo sarà anche possibile utilizzare i comandi del touch screen per navigare fra i menu, visualizzare la mappa del mondo, il negozio e i contenuti del rifugio.
Novità anche per la roadmap autunnale
Contestualmente all'annuncio della data di uscita di Assassin's Creed Shadows su Nintendo Switch 2, quasi azzeccata dagli ultimi rumor, Ubisoft ha aggiornato gli utenti in merito ai contenuti della roadmap autunnale, caratterizzata da due update.
Il Title Update 10 arriverà il 28 ottobre e andrà ad migliorare ulteriormente le meccaniche relative al parkour sulla base del feedback dei giocatori, con l'aggiunta di un'opzione chiamata Parkour Avanzato che consentirà di rimuovere tutte le barriere per eseguire side eject e back eject da qualsiasi altezza.
La presa verticale delle sporgenze funzionerà in molte più situazioni, inclusi gli oggetti non stabili, e da lì si potrà eseguire un nuovo salto manuale sulle travi. Verrà inoltre reintrodotta la meccanica di presa direzionale delle sporgenze.
Sempre il 28 ottobre verrà introdotta una nuova attività a tema Animus intitolata Corrupted Castles: qualsiasi castello completato in precedenza potrà diventare corrotto e riempirsi di anomalie, dandoci modo di affrontare nuovamente queste sfide a livelli di difficoltà più alti per ottenere ricompense extra.
Il Title Update 11 arriverà invece il 25 novembre e introdurrà una nuova missione narrativa, A Puzzlement, caratterizzata da uno stile più leggero e ironico, simile a quello di Assassin's Creed Odyssey, segnando il ritorno di alcuni nemici provenienti dal passato di Naoe e ora in cerca di redenzione.
Gli sviluppatori hanno parlato anche di un misterioso enigma presente nella missione in questione e di ulteriori contenuti a base narrativa, con uno speciale crossover in arrivo anch'esso il 25 novembre.