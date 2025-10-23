Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 è ufficiale, ecco data di uscita e trailer

Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 è ufficiale: Ubisoft ha finalmente confermato l'arrivo del nuovo capitolo sulla console ibrida giapponese, che avverrà il prossimo 2 dicembre.

Questa versione del gioco includerà tutti gli aggiornamenti e i contenuti gratuiti più recenti, con l'eccezione però dell'espansione Gli Artigli di Awaji, che arriverà in un secondo momento nel corso del prossimo anno.

Assassin's Creed Shadows supporterà su Nintendo Switch 2 anche la cross-progression tramite Ubisoft Connect, il che significa che potremo portare avanti l'avventura passando da una piattaforma all'altra senza perdere i progressi.

Non è finita: sulla nuova console portatile Nintendo sarà anche possibile utilizzare i comandi del touch screen per navigare fra i menu, visualizzare la mappa del mondo, il negozio e i contenuti del rifugio.