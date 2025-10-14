La data di uscita di Assassin's Creed Shadows su Nintendo Switch 2 è stata rivelata?

Il noto leaker billbil-kun ha rivelato la data di uscita di Assassin's Creed Shadows su Nintendo Switch 2: stando alle sue informazioni, sempre piuttosto affidabili, l'ultimo capitolo della serie Ubisoft approderà sulla console ibrida giapponese il 5 dicembre.
billbil-kun ha confermato che la versione Switch 2 di Shadows verrà venduta sotto forma di scheda con chiave di gioco, ma ha anche parlato di un prezzo di circa 50€, al netto di eventuali offerte promozionali da parte di determinati rivenditori.
Il leaker, infine, ha riferito che la data di apertura delle prenotazioni verrà annunciata entro il 7 novembre, dunque la fuga di materiali avvenuta nei giorni scorsi pare abbia anticipato di parecchio i piani ufficiali di Ubisoft per il reveal di questa versione.
Detto questo, i possessori di Nintendo Switch 2 saranno senz'altro felici di poter mettere le mani sull'ultimo episodio della celebre saga, con la sua affascinante ambientazione giapponese e la possibilità di passare in qualsiasi momento da un protagonista all'altra.
Un'altra conversione eccellente?
Alla luce dell'eccellente conversione di Star Wars Outlaws per Nintendo Switch 2, è lecito attendersi anche per Assassin's Creed Shadows un lavoro di riduzione coi fiocchi, che possa sfruttare appieno le capacità della console ibrida giapponese.
In particolare sarà probabilmente il supporto alla tecnologia DLSS di NVIDIA a fare la differenza, consentendo a Switch 2 di gestire una grafica complessa mantenendo costante il frame rate grazie a un rendering effettuato a una risoluzione nativa sostanzialmente inferiore a quella finale.