Yoji Shinkawa sarà al Lucca Comics & Games 2025 per firmare il libro "L’Arte di Death Stranding"

Tora Edizioni ha annunciato l'edizione italiana, completamente tradotta, di "L'Arte di Death Stranding", il catalogo d'arte ufficiale dedicato al capolavoro di Hideo Kojima e Yoji Shinkawa. Il volume sarà presentato in anteprima nazionale a Lucca Comics & Games 2025 e dove ci sarà Yoji Shinkawa per firmarlo.
Per celebrare la presenza di Kojima Productions a Lucca, verrà realizzata una variant cover esclusiva "Lucca Comics & Games 2025", limitata a sole 500 copie, acquistabile solo presso lo stand Tora Edizioni (Padiglione Napoleone, NAP411) o in preordine sul sito ufficiale. Saranno rese disponibili 100 copie al giorno dal 29 ottobre al 2 novembre, fino a esaurimento scorte.
Dettagli
Il 31 ottobre, nella chiesa di San Francesco, il Shinkawa, che dovreste conoscere come art director di Kojima Productions, incontrerà i fan per una sessione di firme esclusiva. L'accesso sarà limitato a 200 posti, riservati a chi acquisterà l'edizione regular dell'artbook presso lo stand Tora Edizioni.
Con oltre 250 pagine di illustrazioni, concept art e commenti del team creativo, il libro esplora la visione artistica di Shinkawa. Tora edizioni ha annunciato anche che nel primo trimestre 2026 è prevista la pubblicazione di L'Arte di Death Stranding 2: On the Beach, in contemporanea mondiale, già disponibile per il preordine.